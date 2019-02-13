بن فطيس يخوض منافسات «السكيت» في بطولة أمير الكويت

المصدر: Ⅶ الكويت - أحمد عبد اللطيف

يدخل الرامي الإماراتي سيف بن فطيس منافسات مسابقة السكيت للرجال، ضمن بطولة أمير الكويت الدولية الثامنة الكبرى للرماية المقامة بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، بمشاركة 42 دولة، وستقام منافسات السكيت على مدار يومين، ويشارك بن فطيس كل من ظاهر العرياني، وأحمد الحمادي، والجميع يتطلع لحصد بن فطيس الميدالية الذهبية للتأكيد على أحقيته بالتأهل للأولمبياد خلال المرحلة المقبلة من خلال التصفيات الآسيوية، وبطولة العالم في الهند المقرر لها شهر مارس المقبل.

وكان وفد الإمارات للناشئين والناشئات قد عاد إلى البلاد، أمس، بعدما انتهى من المشاركة في منافسات البطولة ولم يحالفهم التوفيق باستثناء وفاء خميس التي جاءت في الترتيب الرابع في مسابقة 10 متر مسدس سيدات، وشهدت تلك الفئة منافسة قوية نجحت خلالها خميس في التأهل للدور النهائي لتحصل على المركز الرابع، وقدمت مستوى جيداً خلال المنافسات وحاولت أن تتفوق للصعود لمنصة التتويج، ولكن خبرة المنافسين كانت قوية ونجحوا في الظفر بالترتيب الأول.

ومن جانبها أبدت هند الحوسني عضو مجلس إدارة اتحاد الرماية سعادتها بالمركز الذي حصلت عليه وفاء خميس، وقالت: «الحصول على الترتيب الرابع ضمن أفضل الرماة العالميين يعد تفوقاً ملحوظاً في أداء وفاء، بعدما حققت المركز التاسع في البطولة الآسيوية التي أقيمت أيضاً في الكويت، وهو دليل على أن التقدم وارتفاع المستوى مؤشر إيجابي قبل خوض منافسات كأس العالم المقرر لها 24 فبراير الحالي في نيودلهي».