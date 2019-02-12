إصابة السباحة الذهبية ايكي بسرطان الدم في عمر الـ18

المصدر: د ب ا

كشفت السباحة الذهبية ريكاكو ايكي اليوم الثلاثاء عن إصابتها بسرطان الدم لتوجه لطمة لآمال اليابان قبل عام ونصف على أولمبياد طوكيو 2020.

وحصلت ايكي على لقب أفضل سباحة في اليابان العام الماضي بعد تألقها اللافت في ألعاب آسيا في جاكرتا.

وأصبحت ايكي أول امرأة تتوج بلقب الأفضل في احدى نسخ ألعاب آسيا بعدما باتت أول سباحة تفوز بست ميداليات ذهبية في نسخة واحدة.

ولا يتفوق على ايكي سوى متسابق الرماية سو جين-مان من كوريا الشمالية الذي فاز بسبع ميداليات ذهبية وميدالية فضية عام 1982 في دورة نيودلهي.

لكن ايكي (18 عاما) عادلت رقمه القياسي بالحصول على إجمالي ثماني ميداليات بعد فوزها بفضيتين في سباقات التتابع.

وحصدت ايكي كل الذهبيات الست في أرقام قياسية لألعاب آسيا.

وقالت ايكي على تويتر "شعرت بالتعب وعدت إلى بلادي فورا من استراليا وخضعت لفحوص كشفت عن إصابتي بسرطان الدم".

وتابعت "لا أصدق ما حدث. أشعر باضطراب. لكن بالعلاج يمكن الشفاء من هذا المرض".

وسيحرم هذا التشخيص بطلة العالم للشباب في سباقات 50 متر حرة و50 متر فراشة و100 متر فراشة من فرصة المنافسة في بطولة العالم للكبار المقررة في كوريا الجنوبية هذا العام.

وقالت ايكي، التي حققت أسرع زمن في العالم في سباق 100 متر فراشة وثاني أسرع زمن في سباق 50 متر فراشة العام الماضي، إنها ستغيب عن التصفيات اليابانية للسباحة للتفرغ للعلاج.

وتابعت "سأرتاح لبعض الوقت للتفرغ للعلاج والعودة أكثر قوة في أقرب وقت للمنافسات".