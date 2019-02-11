أحمد الجروان: روح الفريق سر تميز كاراتيه غربي آسيا

المصدر: الشارقة ـــ البيان الرياضي

توجه أحمد الجروان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة غرب آسيا الخامسة للرجال والسيدات، والثانية للشباب والناشئين، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه اللا محدود للرياضة والرياضيين، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على رعاية سموه للبطولة، وكافة بطولات نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، لافتاً إلى أن النجاح الذي حققته البطولة بفضل روح الفريق الواحد والأسرة الواحدة، التي سادت جميع فرق العمل في البطولة، ما جعلها ناجحة فنياً وتنظيماً، والجميع شركاء في ما تحقق من نجاحات، فلهم الشكر.