دوري الطائرة بلا تغيير

المصدر: Ⅶ دبي - إيهاب زهدي

لم يشهد جدول ترتيب فرق الدوري العام للكرة الطائرة رجال، أي تغيير للأسبوع الثاني على التوالي، مع نهاية مباريات الجولة الحادية عشرة أول من أمس، بفوز العين على ضيفه الوحدة والجزيرة على ضيفه شباب الأهلي بنتيجة واحدة 3-0، فيما شهدت مباريات يوم الجمعة الماضي، فوز الوصل على عجمان وبني ياس على النصر بنتيجة واحدة 3-0، وحتا على الظفرة 3-1. رفع الجزيرة رصيده إلى 9 انتصارات و27 نقطة، متساوياً مع شباب الأهلي المتصدر، ولكنه احتل المركز الثاني بفارق نسبة نقاط الأشواط، رغم أهمية نتيجة المباراة التي أشعلت أجواء المنافسة في البطولة، بينما ظل العين ثالثاً بـ9 انتصارات و25 نقطة، والنصر رابعاً بـ7 انتصارات و22 نقطة، وبفارق نقطتين عن بني ياس الخامس، بنفس عدد الانتصارات.

بقي الوصل بالمركز السادس بـ6 انتصارات و18 نقطة، وحتا السابع بـ4 انتصارات و13 نقطة، وعجمان الثامن بانتصارين و7 نقاط، والظفرة التاسع بانتصارين و5 نقاط، والوحدة في المركز العاشر الأخير من دون أي انتصار، ونقطة واحدة.

تقام مباريات الجولة الثانية عشرة يومي الجمعة والسبت المقبلين، ويلتقي فيها حتا مع الجزيرة وشباب الأهلي مع بني ياس والنصر مع العين والوحدة مع الوصل وعجمان مع الظفرة، مع العلم أن الأربعة الأوائل في الترتيب مع نهاية الدوري الثاني، يلتقون معاً في دورة «البلاي أوف» لتحديد بطل الدوري.