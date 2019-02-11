أبطالنا يسيطرون على «دبي للدراجات المائية»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

واصل أبطالنا نجوم رياضة الدراجات المائية، تألقهم في بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية 2019، وسيطروا على المراكز الأولى في سباق دبي (الجولة الرابعة)، والذي جرت أحداثه يوم أول من أمس، السبت، في شاطئ جميرا، قبالة مركز ميركاتو. وحقق السباق الكبير نجاحاً فنياً وتنظيمياً كبيراً فاق التوقعات، حيث شهد مشاركة 70 متسابقاً، تنافسوا على ألقاب 12 فئة مختلفة، تقدمهم فرسان الإمارات، إضافة إلى أبطال العالم، والذين يمثلون بلدان بريطانيا وفرنسا والنمسا والمجر والدنمارك واليابان والكويت والسعودية والبحرين والمغرب ومصر.

وتمكن بطلنا العالمي راشد علي الملا، وكالعادة، من حصد العلامة الكاملة في منافسات الحركات الاستعراضية، محققاً المركز الأول، ليضيف 25 نقطة جديدة، أوصلته إلى النقطة رقم 100، ليقترب كثيراً من المحافظة على لقبه للعام الرابع على التوالي، وكان بطلنا مانع حبيب المرزوقي، على الموعد في منافسات فئة هايدرو فلاي (الألواح المائية الطائرة)، التي تقام ضمن فئات سباق دبي، ليحقق المركز الأول للمرة الثانية، كما نجح شبابنا الصاعد في خطف الأضواء من الكبار، إذ تمكن بطلنا عبد الله عبد الرحمن الحمادي، من الفوز بالمركز الأول في فئة واقف جي بي 2.

منافسة

وغرد بطلنا الواعد سلمان يونس العوضي وحيداً في منافسات جالس جي بي 2، محققاً المركز الأول بجدارة، ليعزز صدارته للترتيب العام لهذه الفئة، مضيفاً 47 نقطة جديدة، ورافعاً غلته من النقاط إلى 187 نقطة، وفي فئة جالس جي بي 3، والمخصصة لنجوم الإمارات، واصل بطلنا عامر عبد الرزاق حوير، عزفه المتميز، ونال المركز الأول، مضيفاً 47 نقطة جديدة إلى رصيده، معززاً موقفه في صدارة الترتيب العام برصيد 181 نقطة.

أبطال المستقبل، ونجح بطلنا الواعد أحمد عيسى الحمادي في انتزاع المركز الأول في فئة واقف ناشئين جي بي 3.3، ليعزز صدارته للترتيب العام برصيد 194 نقطة، وفاز الكويتي فارس إبراهيم رمضان بالمركز الأول لفئة واقف ناشئين 3.2، كما ظفر بطلنا الناشئ علي عيسى آل علي بالمركز الأول في فئة واقف ناشئين جي بي 3.1.

المخضرمون

وأظهرت منافسات فئة المخضرمين واقف جي بي 2 ستوك، والتي تجمع الأبطال القدامى فوق 30 عاماً، تنافساً ساخناً بين المشاركين، أفضى إلى فوز بطلنا محمد ميزر المري بالمركز الأول، وفي منافسات فئات المحترفين، سيطر أبطال الكويت على منافسات جالس جي بي 1، حصد الكويتي محمد الباز المركز الأول، فيما فاز الفرنسي روفائيل مورين بالمركز الأول في فئة واقف جي بي 1.

وعقب نهاية المنافسات، جرت مراسم تتويج أبطال السباق في الفئات المختلفة، بحضور علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وحريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، والمقدم علي عبد الله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، ومحمد عبد الله الشامسي المدير التنفيذي للوكالة، وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات.

مشاركة

أشاد علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بمستوى المشاركة في سباق دبي للدراجات المائية، موضحاً أن سباقات دبي، تستقطب الاهتمام العالمي، لملاءمة ذلك لروزنامة الأنشطة والفعاليات العالمية.