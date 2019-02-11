فتيات الإمارات يتألقن في عربية المبارزة بالكويت

المصدر: Ⅶ الكويت- البيان الرياضي

سيطرت فتيات الإمارات على ألقاب البطولة العربية للشباب والناشئين للمبارزة المقامة بالكويت، وحصلت فتياتنا على 5 ميداليات متنوعة في مسابقتي منافسات سلاح الشيش للناشئين تحت 17 سنة، وللشباب تحت 20 سنة، حيث فازت البطلة نورة البريكي لاعبة نادي بني ياس الرياضي بلقب المسابقتين، وحصلت شهد أحمد على الميداليتين الفضيتين للمسابقتين، في حين حصلت لطيفة الحوسني على برونزية مسابقة تحت 20 سنة.

وكانت البطولة التي انطلقت الجمعة الماضي بصالة الاتحاد الكويتي للمبارزة بحضور عدد من الشخصيات الهامة، يتقدمها المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، والشيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للمبارزة وعبد الله الوعلان رئيس الاتحاد الكويتي للمبارزة، بمشاركة أكثر من 120 لاعباً ولاعبة، يمثلون سبع دول عربية هي الإمارات والكويت والعراق والسعودية وسوريا والبحرين وفلسطين

استهلت فعاليات البطولة بإقامة مسابقة سلاح الشيش «الفلوريه تحت 17 سنة»، واستطاعت بطلتا الإمارات نورة البريكي وشهد أحمد الوصول إلى المباراة النهائية، بعد أن تخطت نورة البريكي اللاعبة دانا خليل «البحرين» بنتيجة 15/09، في حين تأهلت شهد أحمد بعد فوزها على اللاعبة ليلى فردين «البحرين» بنتيجة 15/07 ليكون النهائي إماراتياً خالصاً واستطاعت فيه نورة البريكي حسم اللقب لصالحها بنتيجة 15/13، أما في مسابقة الشيش تحت 20 سنة فتأهل إلى المباراة النهائية أيضاً نورة البريكي وشهد أحمد بعد أن تخطت شهد أحمد اللاعبة ليلى فردين «البحرين» بنتيجة 15/09 في حين تأهل إلى الدور نفسه البطلة نورة البريكي، بعد فوزها على اللاعبة لطيفة الحوسني بنتيجة 15/11 ليكون النهائي أيضاً إماراتياً خالصاً، أيضاً استطاعت فيه نورة حسم اللقب أيضاً لصالحها بنتيجة 15/14 وسط فرحة عارمة من البعثة الإماراتية المشاركة بالبطولة والمكونة من اللاعبين سيف لشكري ومحمد المازمي وخالد بالسلاح وعمر بالسلاح وريم الشماع ولطيفة الحوسني وزينب جعفر وشوق بلال وفجر المرزوقي وشهد أحمد ونورة البريكي وعائشة عبيد، ويرافقهم المدرب شريف محمود، والإدارية نيفين سعيد والحكام خليفة الزرعوني وموسى البلوشي.

إنجاز

من جانبه، أعرب الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن سعادته بالإنجاز الرائع، الذي أصبح سمة من سمات المبارزة والتتويج في كل المحافل التي تشارك فيها بناتنا وأبناؤنا اللاعبون، موضحاً أن المبارزة العربية أصبحت تضاهي العديد من الدول المتقدمة لا سيما أن الاتحاد العربي قد وضع أسساً متينة وخططاً استراتيجية، التي من شأنها رفع مستوى المبارزة في بلدان تهتم باللعبة.

على جانب آخر، تقام اليوم منافسات سلاح الايبيه تحت شباب وفتيات تحت 17 سنه ويشارك فيها لاعبونا محمد المازمي وسيف لشكرى وعمر بالسلاح ومايد محمد وفجر المرزوقي وشوق بلال وعائشة عبيد، في حين سيشارك لاعبونا غداً الثلاثاء بمنافسات سلاح الايبيه للناشئين تحت 20 سنة شباب وفتيات وتختتم البطولة بعد غداً الأربعاء بمنافسات الفرق لسلاح الايبيه تحت 17، سلاح الايبيه تحت 20 ويشارك فيها فريقنا الوطني المكون من محمد المازمي وسيف لشكرى ومايد محمد وخالد بالسلاح وريم الشماع وشوق بلال وفجر المرزوقي.