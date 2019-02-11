دعم قيادتنا الرشيدة للرياضيين بلا حدود

المصدر: Ⅶ أبوظبي - فائز بجبوج

توج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، راعي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للغولف، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، وخالد الشامسي الأمين العام وأعضاء الاتحاد خلفان الكعبي ودرويش القبيسي وراشد الجروان، وعبد الفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك (HSBC) الراعي الرئيسي للبطولة، الفائزين في البطولة التي حققت البطولة نجاحا فنيا وتنظيميا وجماهيريا رائعا، وشهدت مشاركة قياسية وصلت لأكثر من 111 لاعباً ولاعبة بنسختها السابعة، والتي اختتمت أول من أمس بملاعب نادي ياس لينك للغولف بالعاصمة أبوظبي.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك: إن قيادتنا الرشيدة تحرص على توفير كافة متطلبات النجاح لأبنائها وبناتها بكافة المناشط وبلا حدود، خاصة التي يتواجدون فيها، والتي تأتي وفق التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود، وبما يعكس التطور الحضاري والرياضي لدولة الإمارات العربية المتحدة ويسهم في رعاية شبابنا ورياضيينا، وبالتالي الإسهام في تنمية المجتمع.

منافسة

كما أشاد برياضة الغولف وغيرها من الألعاب التي بدأت تشق طريقها بثبات نحو المنافسة الإقليمية والقارية بل والدولية، منوها إلى أن رياضة الغولف شهدت في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا بين الشباب من الجنسين وتطور مستواها بشكل لافت، وأصبح لها تواجد فعال في الكثير من المنافسات وهو أمر يحسب لاتحاد اللعبة. كما أثنى معاليه على جهود مجلس إدارة اتحاد الإمارات للغولف بقيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد وأخوانه بمجلس الإدارة، وسعيهم الدؤوب لتوسيع قاعدة المشاركة للاعبينا المواطنين وتطوير مستوياتهم، وأضاف أن ما شاهدته من مشاركة واسعة لمختلف الفئات يدعو الى التفاؤل بمستقبل اللعبة.

وهنأ الفائزين في البطولة التي تحمل اسماً غالياً على الجميع، كما وجه تهنئة لمنتخباتنا بحصولهم على 8 ميداليات على المستوى الفردي والفرقي خلال بطولات الخليج التي أقيمت بسلطنة عمان الشقيقة.

شكر

من جانبه، أعرب الشيخ فاهم القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف عن سعادته بالنجاحات التي حققتها بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ووجه شكره وأسرة اتحاد الإمارات للغولف الى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، على رعايته الكريمة للبطولة التي تحمل اسما غاليا علينا جميعا وتشريفه لحفل الختام وتتويجه للأبطال.

وأشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية وبالتعاون الكبير الذي أبدته المجالس الرياضية بالدولة وبتجاوب الأندية وتضافر جهود أولياء الأمور واللاعبين بكافة الفئات العمرية. وأشاد معاليه بالتجاوب الكبير من اللاعبين المواطنين والمشاركة القياسية وحرصهم على إنجاح البطولة من خلال التواجد والمشاركة وبإيجابية وحماس كبيرين.

تتويج

وكان حفل الختام، بدأ بكلمة للشيخ فاهم القاسمي رئيس الاتحاد، والتي وجه فيها الشكر إلى راعي البطولة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وإلى الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية والأندية على تعاونهم ودعمهم للاتحاد.

ثم بدأت مراسم التتويج حيث قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان راعي البطولة والحفل الختامي، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وخالد مبارك الشامسي وعبد الفتاح شرف بتتويج اللاعبين واللاعبات المواطنين وتوج اللاعب خالد الجسمي بطلا لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للغولف للموسم 2019 بعد أن أحتل المركز الأول ونال الكأس الغالية برصيد 122 ضربة وعبد الله المشرخ الوصيف 145 ضربة، احمد سكيك الثالث بمجموع 145 ضربة، وتوج اللاعب المخضرم سلطان عبد العلي بكأس فئة الكبار بمنافسات الجروس، واللاعب عبد الرحمن اللقيطي من وزارة التربية مدرسة درويش بن كرم في أبوظبي الفائز بنفس الفئة بمنافسات الصافي.

تذكار

أهدى اتحاد الإمارات للغولف درعاً تذكارية إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح تثميناً لرعايته الكريمة للبطولة وتشريفه لحفل الختام وتتويج الفائزين، وقام الشيخ فاهم القاسمي بإهداء معاليه الدرع التذكارية.

7

أعرب عبد الفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك HSBC عن سعادته برعاية بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للغولف للعام السابع على التوالي كاشفاً أن الرعاية ستستمر لسنوات مقبلة، مؤكداً أن الرعاية تأتي من منطلق الواجب الوطني تجاه المجتمع، وهذا أقل ما يقدمه البنك لرد الجميل لدولتنا الغالية التي أعطتنا بلا حدود.أبوظبي - البيان الرياضي

15

في منافسات الأشبال تحت 15 سنة، فاز اللاعب سلطان الجسمي بالمركز الأول بـ 140 ضربة، وفي الفتيات فازت بطلة الخليج ريما الحلو بالمركز الأول.وفي منافسات الـ 12 ربيعاً حصد المركز الأول زايد شريف، وحل ثانياً راشد الحفيتي، والثالث عبدالله درويش. كما كرّم الشيخ فاهم القاسمي أنجال الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان (الشيخة شيخة والشيخ نهيان) بصفتهما الأصغر.أبوظبي - البيان الرياضي

الشامسي: البطولة نقلة نوعية

أوضح خالد الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للغولف، أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة تعد من منجزات مجلس الإدارة الحالي برئاسة الشيخ فاهم القاسمي رئيس الاتحاد وبجهود إخوانه أعضاء مجلس الإدارة.

وأشار الشامسي إلى أن البطولة تعد نقلة نوعية لأنشطة الاتحاد بفضل المشاركة الواسعة لجميع الأعمار، والتي أثرت وأسهمت في تطور المستويات، وهذا سوف يصب في خانة مصلحة منتخباتنا الوطنية، مشيراً إلى أن البرامج الوطنية التي أطلقها اتحاد اللعبة أسهمت بدرجة كبيرة في بروز عناصر واعدة من الجنسين وتم حصاد هذه الاستراتيجية بتربع أبنائنا وبناتنا على عرش غولف الخليج، هذا إلى جانب العديد من العناصر الواعدة من أبنائنا تمثل الشريان الحقيقي لغولــف الإمارات. أبوظبي - البيان الرياضي