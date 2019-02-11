«الرياضة في فكر زايد» هدية للوفد اللبناني

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

قام معالي حميد محمد القطامي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، واللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، بتكريم خاص بمناسبة ختام بطولة دبي الدولية لكرة السلة، لكل من الإعلامي محمد الجوكر بصفته أول معلق إماراتي لكرة السلة، حيث علق على أول نشاط للعبة عام 1980، والحكم الدولي يعقوب غابش، تقديراً لمشواره الطويل في عالم التحكيم الممتد 30 عاماً، شارك خلالها في تمثيل الإمارات في محافل دولية وإقليمية عديدة، وقام الزميل محمد الجوكر من بإهداء آخر مؤلفاته "الرياضة في فكر زايد" إلى غسان حاصباني نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني وأعضاء الوفد الوزاري اللبناني بين شوطي المباراة النهائية وأهدى نسخة مماثلة إلى رئيس وزراء لبنان سعد الحريري تسلمها بالنيابة عن نائبه غسان حاصباني.

تكريم الرعاة

كما قامت اللجنة العليا المنظمة للبطولة بعد نهاية المباراة بتكريم عدد من الجهات والمؤسسات المساهمة في البطولة على رأسها مجلس دبي الرياضي، مجلس الشارقة الرياضي، نادي شباب الأهلي، طيران الإمارات، السوق الحرة دبي، مجموعة شركات صدف، مجموعة الحثبور، مجموعة سلطان، أصباغ ناشيونال، الجامعة الأمريكية بدبي، الجهات الأربع لخدمات رجال الأعمال، بنك الإمارات ولبنان، فيرست سيكيورتي قروب، بنك الإمارات دبي الوطني، مجموعة القرقاوي، مجموعة شركات الحمد، سما لتنظيم الفعاليات.

وتم تكريم الرعاة بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وعبد الرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي للعبة ومحمد عبد الله الحاج وعبد اللطيف الفردان نائبي رئيس اتحاد السلة.

وفي ختام مراسم حفل التكريم بعد نهاية المباراة تم تكريم اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة وإهدائه «كرة التسامح»، سلمها له محمد عبد الله الحاج نائب رئيس اتحاد السلة، تقديراً لمشواره الطويل ومعاصرته البطولة على مدار الـ 30 عاماً والمجهودات التي بذلها حتى أضحت دولية دبي من أعرق البطولات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط.