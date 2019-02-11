نخبة السائقين يشاركون في رالي دبي الصحراوي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تعود بطولة كأس العالم للراليات إلى صحراء القدرة الشهر القادم مع تنظيم رالي دبي الصحراوي الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

ويشكل الرالي، الذي يقام بين 7 و9 مارس المقبل ويستقطب كوكبة من ألمع سائقي السيارات والدراجات النارية من حول العالم لتحدي نخبة السائقين الخليجيين، الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات «فيا» 2019 والجولة الأولى من بطولة العالم للراليات الطويلة للدراجات النارية «فيم».

وتسلط الجولة الثانية من بطولة رالي دبي الصحراوي المدعوم من نيسان ومجموعة عبدالواحد الرستماني الضوء على الشكل الجديد للرالي الذي أطلقه نادي الإمارات للسيارات، الجهة المشرفة على رياضة السيارات والدراجات النارية في الدولة.

وفي هذا السياق، قال محمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» للرياضة: «مدينون لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على عطائه ودعمه المستمر لجهود النادي الرامية لضمان مستقبل مشرق لرياضة الراليات في دولة الإمارات».

وأضاف: «تشكل الهضاب والتلال الرملية لصحراء القدرة منصة طبيعية مليئة بالإثارة والتشويق لرالي دبي الصحراوي. المشاركة القوية لنخبة سائقي السيارات والدراجات النارية العالميين ستضمن استمتاع الجميع بجولة مليئة بالأحداث الحماسية، تماماً كما تعودنا في النسخ السابقة للرالي».

وبمقره الرئيس في حلبة دبي أوتودروم، يحظى رالي دبي الصحراوي المدعوم من نيسان ومجموعة عبدالواحد الرستماني بدعم كبير من كل من حكومة دبي، شرطة دبي، بلدية دبي، الهيئة العامة للرياضة، جمارك دبي، مياه العين، مؤسسة إمارات للمحروقات، ودبي أتودروم.

نقلة نوعية

وبالنسبة لسائقي السيارات المشاركين في نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم للراليات الطويلة للسيارات «فيا»، ستشكل الجولة الثانية من البطولة في دبي نقلة نوعية وتحدياً كبيراً للمهارات القيادية للسائقين، وخاصة أن الجولة الأولى للبطولة سوف تقام في الأجواء الجليدية الباردة للغابات الروسية الجليدية من 14-17 فبراير.

وفي نسخة العام الماضي من البطولة، تمكن السائق البولندي جاكوب بريزينغكسي ومساعده البلجيكي توم كولسول من التأقلم بسرعة على النقلة النوعية في المناخ، وحققا النصر في دبي بعد أن انتزعا المركز الرابع في روسيا، وواظبا بعدها على تقديم أداء مميز مكنهما من الفوز بلقب نسخة 2018 من بطولة كأس العالم للراليات الطويلة للسيارات «فيا».

وبالرغم من أن الثنائي بذل جهداً كبيراً للفوز بالجولة، إلا أنهما وصلا إلى خط النهاية بفارق أربع دقائق عن الروسيين فلاديمير فاسيليف وقسطنطين زيلتسوف، المتوجين مرتين بلقب رالي أبوظبي الصحراوي، الذي يشكل هو الآخر جولة من بطولة كأس العالم للراليات الطويلة.

وشهدت نسخة العام الماضي من البطولة صعوداً قوياً لنجم الدراجات النارية محمد البلوشي، الذي توج بأول لقب له بكأس العالم للراليات الطويلة للدراجات النارية، والتي قدم خلالها أداء مميزاً بفوز صعب في رالي دبي الصحراوي وأداء ثابت في البطولة ككل.

استفادة البلوشي

وبعد أن أنهى الجولة قبل الأخيرة في المركز الرابع، استفاد البلوشي من خروج متصدري المرحلة الأولى للرالي، الجنوب أفريقي أرون ماري والكويتي محمد جعفر، لكنه خاض جولة عصيبة حتى النهاية غير واثق بقدرته على الوصول لخط النهاية بعد استنزاف مركبته للوقود.

وشكل رالي دبي الصحراوي 2018 جولة أكثر من رائعة بالنسبة لعائلة البلوشي، حيث تمكن سلطان البلوشي، من التتويج بالمركز الثالث في الجولة.

وسوف يقوم سائقو السيارات والدراجات النارية المشاركون في نسخة 2019 من الجولة بقطع مسافة 407 كم من المراحل الخاصة التي تجوب أنحاء صحراء القدرة يومي الجمعة والسبت «8 و9 مارس»، قبل الختام الرسمي في الخامسة والنصف عصر السبت في حلبة دبي أوتودروم.