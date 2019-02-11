بداية مثيرة لبطولة «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»

المصدر: Ⅶ دبي - خالد المهيري

انطلقت صباح أمس في ميدان الروية، اليوم الأول لبطولة «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» والتي تقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبإشراف اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

وشهد اليوم الأول من البطولة، اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة ومساعدو القائد العام لشرطة دبي وقادة الفرق المشاركة في البطولة.

خير دليل

وعبر اللواء عبدالله المري عن رضائه على المستوى الذي ظهرت به أولى منافسات البطولة، مؤكداً أن وجودها في دبي وبتنظيم من شرطة دبي كان له الدور في تعزيز المشاركات المختلفة بالحدث.

وأضاف: البطولة خير دليل على سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة وتميزها من بين مختلف الدول لإقامة مثل هذا الحدث الكبير الذي يجمع العديد من مختلف الجنسيات والفرق، ويؤكد أن قيادتنا الرشيدة تدفع دائماً من أجل التسامح، وفتح قنوات جديدة مع جميع دول العالم.

ولفت القائد العام لشرطة دبي إلى أن جميع الفرق الأمنية المشاركة في البطولة، على الرغم من اختلاف دياناتها وجنسياتها تتكلم لغة واحدة وهي أمن المجتمعات، متمنياً أن تكون مشاركات الإمارات في المراكز الأولى دائماً خلال المنافسات.

وأكد القائد العام لشرطة دبي أن حصول فرق شرطة دبي على المراكز الأولى في فعاليات اليوم الأول يؤكد مدى الحرفية الشديدة في التعامل مع كافة الأحداث وأداء المهام وفق الزمن المحدد سلفاً لافتاً إلى أن ذلك لا يعني وجود تقصير من بقية الفرق.

وأتم اللواء عبدالله المري تصريحاته بتوجيه الشكر لكافة الفرق المشاركة في الحدث متمنياً لهم مشاركة مميزة، في دولة الإمارات العربية المتحدة طوال أيام التحدي.

تميز كبير

وكان لفريق القيادة العامة لشرطة دبي الكلمة العليا في اليوم الأول للبطولة والذي خصص لتحدي إنقاذ رهينة (المسابقة التكتيكية) بمشاركة 48 فريقاً من مختلف دول العالم، إذ حقق فريق شرطة دبي (A) المركز الأول في زمن قدره 41:43 ثانية، حيث نال جائزة قدرها 5000 دولار فيما حل بالمركز الثاني فريق شرطة دبي (B) محققاً زمناً قدره 42:65 ثانية ونال جائزة قدرها 3000 دولار وجاء بالمركز الثالث فريق وحدة مكافحة الإرهاب من صربيا محققاً زمناً قدره 44:00 ثانية ونال جائزة قدرها 2000 دولار.

معرض مصاحب

كما تفقد اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي المعرض المصاحب لفعاليات التحدي والذي يحتوي على العديد من الصور والفيديوهات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حيث تم عرض صور حديثة وقديمة بمناسبة مرور 50 عاماً على خدمة سموه للإمارات.

وقالت وداد الحمادي من الإدارة العامة للتميز والريادة بشرطة دبي رئيس نادي الابتكار، المسؤولة عن المعرض إنها جمعت صوراً وأقوالاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» من أجل إطلاع المشاركين وزوار التحدي عليها، وكان ذلك بمختلف اللغات العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى تواجد بعض الكتب باللغة الروسية حصل عليها المشاركون من فرق التحدي الروسية.

ولفتت الحمادي إلى أن المعرض الذي يعرض مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» تمت إقامته بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأشارت إلى أن فكرة المعرض من أجل التعريف بصورة أكبر بحياة سموه خلال عام التسامح الذي تحتفل به دولتنا الحبيبة، والاطلاع على أقواله وأفكاره بمختلف اللغات.

وختمت الحمادي بالكشف عن أن المعرض شهد زيارات من مختلف مدارس دبي خلال اليوم الأول، كما شهد تواجد العديد من الوفود المشاركة في التحدي، وقد تم إهداؤهم مجموعة من الكتب الخاصة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».