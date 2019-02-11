«دبي لأصحاب الهمم» بطل كأس التسامح للبولينغ

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

توج نادي دبي لأصحاب الهمم بكأس التسامح، للمجموع العام لبطولات البولينغ لذوي الإعاقة السمعية للموسم الرياضي 2018-2019، والتي أسدل الستار على فعالياتها بصالة مركز دبي للبولينغ أخيراً، وحظيت بمشاركة واسعة من مختلف الأندية، وشهدت تفاعلاً كبيراً من جانب اللاعبين الذين تنافسوا في بطولة الأساتذة، وأسفرت النتائج، عن حصول أيمن سالم المقبالي لاعب نادي دبي على المركز الأول برصيد 189 نقطة، تلاه عدنان سيف الجابري لاعب نادي أبوظبي بمجموع 164 نقطة، وحل ثالثاً طارق شهاب لاعب نادي دبي بـ 144 نقطة، وحصل على درع أعلى شوط، مطر الرميثي لاعب نادي العين لأصحاب الهمم بمجموع 249 نقطة، وقال ذيبان سالم المهيري الأمين العام باتحاد رياضة أصحاب الهمم، إن النتائج التي تحققت في البطولات المحلية السابقة، تبشر بأن مستوى اللعبة في تطور ملحوظ عن الموسم الماضي، وما تحقق في هذه البطولة، هو نتاج طبيعي للاهتمام الكبير الذي تقوم به لجنة الإمارات لرياضة الصم، والتي تندرج تحت مظلة الاتحاد، من خلال الإعداد الجيد والتنظيم المثالي، وأعرب المهيري عن شكره وتقديره للدعم الذي تلقاه رياضة أصحاب الهمم بصفة عامة من قيادتنا الرشيدة التي باتت حريصة دائماً أن نكون في مصاف الدول المتقدمة لرياضة أصحاب الهمم على المستوى الدولي، وبدوره، قال عبدالله خليل أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم إن المستويات المقدمة رائعة هذا الموسم والمنافسة كانت قوية، مؤكداً أن لجنة الإمارات لرياضة الصم تعد لاعبيها جيداً ليصلوا إلى هذا المستوى الرائع والمشرّف، متوجهاً بالشكر للاتحاد لتذليله كل العقبات التي واجهت اللجنة، وبارك لنادي دبي، انتزاعهم كأس بطولات البولينغ للموسم الحالي.