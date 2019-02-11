الألمانية أنجليك كيربر تشارك في بطولة سوق دبي الحرة للتنس

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أكدت الألمانية أنجليك كيربر، المصنفة السادسة عالمياً، مشاركتها في بطولات سوق دبي الحرة للتنس، التي تنطلق منافساتها الأحد المقبل، وتُستهل ببطولة للسيدات، بمشاركة تسع من المصنفات العشر الأُول في العالم، وتأمل كيربر في تجاوز عقدة نصف النهائي في دبي، بعد خروجها منه في بطولتي 2017 و2018، على يد الأوكرانية إلينا سفيتولينا، التي توجت لاحقاً باللقب لعامين متتاليين، غير أن المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، أثبتت دوماً جدارتها في البطولات الهامة، وتبدو على أهبة الاستعداد لبدء حملتها الأسبوع المقبل على استاد السوق الحرة للتنس، لإضافة لقب جديد إلى سجلها الحافل، وحققت كيربر في موسم 2018، العديد من الإنجازات، كان أبرزها تتويجها ببطولتي سيدني وويمبلدون، واستهلت موسم 2019 ببلوغها ربع نهائي سيدني، قبل أن تقصيها التشيكية بيترا كفيتوفا، التي شقت طريقها بقوة إلى اللقب. وقدمت كيربر في أستراليا المفتوحة، عروضاً طيبة، أوصلتها إلى الدور الرابع، حيث سقطت أمام مفاجأة البطولة دانييل كولينز.

لقب «غراند سلام»

ونجحت كيربر العام الماضي، في انتزاع ثالث لقب لها في البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام» في ثلاث سنوات، وصلت خلالها أيضاً إلى نهائي ونصف نهائي وربع نهائي بطولات غراند سلام أخرى، وتسجل هذا العام مشاركتها الثامنة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وتوجت كيربر نجاحها بحصولها على جائزة أفضل لاعبة لعام 2016، من الرابطة الدولية لمحترفات التنس، وترشحت لنيل ذات اللقب في 2018، وجرى اختيارها كأفضل رياضية ألمانية في عامي 2016 و2018، ونالت جائزة بطلة العالم من الاتحاد الدولي للتنس في 2016، وجرى ترشيحها في ذات العام لنيل جائزة لورويس الرياضية العالمية لأفضل رياضية للعام، وحلت في عام 2017 في المركز الثاني، من حيث أعلى رياضية دخلاً، وفق فوربس.

موهبة مميزة

وقال صلاح تهلك مدير البطولة: من الواضح أن كيربر تتمتع بمواهب مميزة، بعد فوزها بألقاب ثلاث من بطولات غراند سلام، كما فازت بعدة ألقاب في جولة محترفات التنس على الأرض الطينية، الأمر الذي يؤكد أن حصولها على لقب بطولة فرنسا المفتوحة، هو أمر في متناول اليد، وكذلك هو الأمر بالنسبة لبطولة سوق دبي الحرة، التي قدمت فيها عروضاً طيبة خلال العامين الأخيرين.