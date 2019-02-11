56 لاعباً ولاعبة يتأهلون لنهائيات بطولة الإمارات للمواي تاي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

تأهل 56 لاعباً ولاعبة من 22 جنسية من مختلف القارات، للدور النهائي لبطولة الإمارات للمواي تاي الثانية 2019، التي ينظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ حالياً، بصالة نادي الجزيرة، وشهدت مشاركة حوالي 200 لاعب ولاعبة من 44 جنسية يمثلون 36 نادياً من مختلف مناطق الدولة، وفي مقدمتهم أبطال الإمارات، وتشمل البطولة مختلف الأوزان والفئات، ورصدت اللجنة المنظمة، جوائز قيّمة للفائزين.

تحديات السيدات

وشهدت مباريات الجولة الثانية من تصفيات البطولة، التي استمرت أكثر من 8 ساعات تأهل 42 لاعباً للدور قبل النهائي و14 لاعبة في مختلف الأوزان وشكلت قائمة السيدات، حضوراً مميزاً وتنافساً قوياً، وأسفرت النتائج عن تأهل ريم الحداد لملاقاة سونيا موسوس في وزن تحت 57 كغ، فيما تلعب هاجر تاج مع ريغوز جاد في وزن تحت 60 كغ، وتقابل رشا الصالح منافستها اللاعبة هاجر الهمزاوي في وزن تحت 71 كغ، وتلعب رنا الهجرسلي مع باتريكا شابمان في وزن تحت فوق 75 كغم.

صراع الرجال

وشهدت تصفيات منافسات الرجال للمستوى الأول (أ)، تأهل منصور محمد أدهم في وزن تحت 57 كغ، ليقابل خالد الشويا، بينما يلعب راشد السويدي مع محمد البلوشي في وزن تحت 60 كغ، ويتواجه اللاعب طالب إبراهيم مع ميوم سكر في وزن تحت 63 كغ، ويتقابل أمين زهران مع مروان السوسي في وزن تحت 67 كغ، ويلتقي محمد المنصوري في وزن تحت 71 كغ مع محمد رسول أحمد، ويلعب عبد الرحمن الغمراوي مع سيف الشبيني في وزن تحت 81 كغم، ويوسف محمد مع أيوب بن زيدان في وزن تحت 75 كغ، وفي منافسات الوزن الثقيل، يلعب ياسر شابي مع بلال اليأس في وزن تحت 86 كغ، ضمن الفئة الأولى، ويتقابل محمد إبراهيم مع أمين بورخا في وزن تحت 91 كغ، وفي منافسات فوق 91 كغ، يلتقي أحمد مبارك مع مصطفى الصلاق.