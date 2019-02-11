وفاء خميس تحمل التطلعات في رماية «أمير الكويت»

المصدر: Ⅶ الكويت - أحمد عبد اللطيف

توزع اليوم ضمن منافسات بطولة أمير الكويت الدولية للرماية والتي تقام على ميادين الشيخ صباح الأحمد للرماية الميداليات الذهبية في ٥ مسابقات لفئتي الفردي والفرق، وهي التراب والمسدس ١٠ أمتار للجنسين، وتتجه الأنظار صوب ميادين الرماية انتظاراً لتحقيق وفاء خميس الرامية الإماراتية ميدالية، حيث تعقد عليها آمال الوفد بالكامل في المنافسة، كما ستشارك اليوم حصة المرزوقي في منافسات 10 أمتار.

وكانت المنافسات الرسمية قد انطلقت أمس بإقامة مسابقات رماية بندقية الهواء 10 أمتار للرجال، وحقق فيها رماة الإمارات مراكز متأخرة، حيث في المسدس 50 متراً للرجال حقق فيها الوفد الإماراتي المركز 14، ورماية المسدس الهواء 10 أمتار بمشاركة أحمد الحفيتي وسالم اليماحي وإبراهيم خليل، وجاء الترتيب في المركز 15 و16 و18.