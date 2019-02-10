«زيورخ» يحلّق بلقب المحامل الشراعية

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

توج المحمل «زيورخ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بطلاً لسباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بالعاصمة أبوظبي أول من أمس، ضمن الجولة الثانية من سباقات المحامل 60 قدماً الموسم الحالي، فيما احتل مركز الوصافة «برق» لسموه، فيما وجدت محامل سموه «الشقي» و«إعمار» ضمن المراكز العشرة الأولى.

وشارك في السباق، الذي بلغ إجمالي جوائزه 4 ملايين درهم، 103 محامل شراعية، بإجمالي 1500 بحار من مختلف إمارات الدولة.

واحتل المركز الثالث في السباق «براق» للفريق مصبح راشد الفتان، واحتل المركز الرابع «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وفي المركز الخامس «زلزال» لعبد الله محمد جمعة المرزوقي، وسادساً «أطلس» لأحمد راشد جمعة السويدي، والمركز السابع «الشقي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وفي المركز الثامن «الطف» لمحمد راشد مصبح الرميثي.

وتوج الفائزين في السباق، ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وسط سعادة بالغة من النواخذة والبحارة المشاركين في السباق.