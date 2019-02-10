الهاشمي : الإمارات تشارك بأكبر وفد في الأولمبياد الخاص

المصدر: Ⅶ دبي- عزالدين جاد الله

أكد طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، أن دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، ستشهد مشاركة أكبر وفد في تاريخ رياضة الإمارات والذي يبلغ 450 فرداً، ما بين كوادر فنية وطبية ولاعبين، منهم 302 لاعب ولاعبة، مشيراً إلى أنه لم يسبق للدولة أن شاركت بهذا العدد الكبير من الرياضيين، حيث تم تجهيز الوفد بشكل كامل استعداداً لهذا الحدث العالمي. وقال: إن الإنجازات التي يحققها أصحاب الهمم واستضافة الإمارات دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، ثمرة اهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة بهذه الفئة الفاعلة في المجتمع.

معسكر إعدادي

وأضاف: سيدخل منتخبنا في 25 الجاري، معسكره الإعدادي الذي يسبق الألعاب، حيث ستشهد مدينة العين إقامة المعسكر الرئيس واستضافة تدريبات اللاعبين، وهناك معسكرات أخرى ستقام في أبوظبي ودبي، وتم توزيع الألعاب بحسب المرافق والمنشآت الرياضية، وبحسب مناطق سكن اللاعبين. وأضاف: نسعى لأن يكون المعسكر مميزاً حيث ستكون هناك فعاليات مصاحبة للمعسكر سواء كانت ترفيهية للاعبين أو زيارات منظمة لتشجيع أصحاب الهمم الرياضيين من خلال وجود شخصيات رياضية مهمة، حيث سيشارك أبطالنا في 24 لعبة وقمنا بإضافة ألعاب جديدة وهذا تحدٍّ نجحنا في تحقيقه بإيجاد مشاركة تاريخية لهذه الدورة.

وأضاف: إن الأولمبياد الخاص الإماراتي أراد أن يكون له باع طويل في عام التسامح، وبتوجيهات معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الإماراتي، بأن يضم وفد الإمارات المشارك في الدورة 10% من المقيمين، يشاركون باسم الأولمبياد الخاص الإماراتي وإعطاء الفرصة لهم، وهذا التوجه يجسد رؤية القيادة الرشيدة بأن يكون عام 2019 عام التسامح، وأن تكون الإمارات بلداً لكل الأديان والجنسيات.

وقال: نتوجه بالشكر لكافة الجهات التي دعمتنا ورعتنا في تحقيق أهدافنا، حيث يستضيف اتحاد كرة القدم معسكر فريق الكرة الإماراتي المشارك في البطولة في 1 مارس المقبل.

برنامج المدارس

وقال: وقعنا اتفاقية مع دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي تحت مسمى «برنامج المدارس المجتمعية»، بحيث تكون المدارس جاهزة لدمج أصحاب الهمم، واستخدام كافة المرافق الموجودة بالمدارس المجتمعية، حيث تم توقيع الاتفاقية بين الأولمبياد الخاص الإماراتي ودائرة التعليم والمعرفة، ولدينا برامج خاصة بإعداد الرياضيين القادة، وبدأنا تطبيقه منذ شهرين، حيث شارك في ضربة البداية 12 رياضياً، مشيراً إلى أن هذه النوعية من البرامج مستمرة وقادرة على إخراج الرياضيين القادة، ونستهدف في عام 2019، إخراج 50 قائداً رياضياً.

إشادة

أشاد الهاشمي بنادي العين الرياضي الذي يستضيف بعض الألعاب الجماعية من كرة سلة وطائرة، كما أشاد بدور جامعة الإمارات في توصيل اللاعبين وتسهيل انتقالهم.