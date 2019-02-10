«عالمية أصحاب الهمم» تبدأ في الشارقة اليوم

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تنطلق اليوم، الدورة الثامنة من بطولة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر - الشارقة 2019، الحدث الأكبر عالمياً من نوعه للإعاقة الحركية والبتر، والمؤهل لدورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020، بمشاركة 555 لاعباً ولاعبة من 50 دولة، يتنافسون في 7 ألعاب، حتى 16 من فبراير الجاري. ويشهد مقر نادي الثقة للمعاقين مراسم رفع علم البطولة اليوم (الأحد)، إعلاناً لانطلاقها، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر، وباول ديباس رئيس الاتحاد الدولي للإعاقة الحركية والبتر، والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة وأعضاء اللجنة المنظمة العليا الدولية.

المنافسات غداً

وتبدأ غداً الإثنين منافسات كلّ من لعبتي الرماية التي يستضيفها نادي الذيد للرماية حتى 13 فبراير، والمبارزة في نادي الثقة للمعاقين حتى 16 فبراير تليها منافسات الريشة الطائرة، والسباحة، وتنس الطاولة، التي تقام في صالات ومسابح الجامعة الأميركية في الشارقة خلال الفترة من 13 وحتى 15 فبراير الجاري، فيما تقام منافسات القوس والسهم، وألعاب القوى، خلال الفترة 16-13 فبراير الجاري في نادي الثقة للمعاقين بالشارقة.

مشاركة كبيرة

ويشارك في البطولة 555 لاعباً ولاعبة من 50 دولة، وهي الإمارات والجزائر ولبنان والسعودية والبحرين، واليمن، وسورية ومصر، كما تشارك في البطولة كل من الهند والصين وأذربيجان وماكاو واليابان وروسيا البيضاء وتايلاند وكازاخستان، إلى جانب مشاركة البرازيل والولايات المتحدة الأميركية وجنوب أفريقيا وكندا وجزر القمر وروسيا وأوكرانيا وتركيا وإيطاليا وبولندا وفرنسا وجورجيا والمملكة المتحدة والبرتغال وإيرلندا والنرويج وكرواتيا وسويسرا ولاتفيا وقبرص وإستونيا وألمانيا واليونان والتشيك والنمسا والسويد وصربيا.

سبع ألعاب

وأعلنت اللجنة عن أعداد المتنافسين في كل لعبة من الألعاب السبع، حيث تشهد لعبة القوس والسهم تنافس 25 لاعباً ولاعبة، فيما يشارك 200 لاعب ولاعبة في ألعاب القوى، و25 في الريشة الطائرة، و205 في المبارزة، و24 في الرماية، و28 في السباحة، و48 في تنس الطاولة. وتشهد البطولة مشاركة 111 من الأجهزة الفنية والإدارية، و39 من الحكام والمصنفين والمراقبين الدوليين، و99 من الحكام المحليين، و155 من المتطوعين، و82 من لجنة مراسم الافتتاح والختام، و120 من اللجنة اللوجستية، و80 من اللجنة الإعلامية، و221 من لجنة الخدمات المساندة.

تغطية

تقوم قناة الشارقة الرياضية بتغطية فعاليات البطولة من خلال البث المباشر للمنافسات بداية من مراسم رفع العلم ومنافسات الرماية وألعاب القوى والقوس والسهم.