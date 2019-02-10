«F3» يحصد 13 بطولة في «فخر الأجيال» للصيد بالصقور

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تمكن فريق «F3»، من الفوز بـ 13 بطولة، مواصلاً تفوقه في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور التلواح، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية في دبي، حيث تمكن الفريق من الظفر بـ 13 بطولة (11 لـ F3-K و2 لـ F3-R)، في الأيام الأربعة الأولى من المنافسات، التي خصصت لمنافسات الشيوخ، واختتمت أول من أمس، لتبدأ منافسات العامة، التي تستمر حتى بعد غدٍ.

وقالت سعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، تأتي في توقيت نموذجي، وتتعدى أهدافها الجانب التحفيزي الداعم لجهود إحياء وممارسة أحد أهم أشكال الموروث المحلي، إلى صياغة مساحة زمنية أوسع، لامتداد موسم منافسات القنص، ما يؤهل لمزيد من اهتمام الصقارين بطيورهم، لغرض تأهيلها للمنافسة، ما يعد تكتيكاً واستراتيجية داعمة لاستدامة هذا الموروث.

وأكدت أن البطولة بلغت واحدة من أهم لحظاتها المضيئة بالفعل، في منافسات الشيوخ، فضلاً عن وجود أعداد كبيرة من المشاركين في المنافسات، حيث بلغ عدد الصقور المشاركة 475 صقراً، ما يؤكد اهتمام أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصهم الشديد على حماية الصقور وسبل استدامتها، كموروث ثقافي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بخصوصية الهوية الوطنية، كأحد مفردات الموروث الثقافي اللا مادي.

وتوجهت بالتهنئة لجميع الفائزين، وأعربت عن تقديرها لجهودهم الكبيرة في المنافسات، حيث قدموا مستويات متطورة، تعكس حرصهم على التنافس على المراكز الأولى، وعملهم الكبير طوال فترة التحضيرات، من أجل حصد المراكز الأولى في البطولة.