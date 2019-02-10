مورويا بطل سباق «أبوظبي ريد بل» الجوي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

توج الياباني يوشيدا مورويا للمرة الأولى في تاريخه، بلقب جولة أبوظبي لسباق ريد بل الجوي، الجولة الافتتاحية من بطولة العالم 2018، والتي اختتمت منافساتها أمس، واستضافتها العاصمة أبوظبي للمرة الثانية عشرة على التوالي، بمشاركة 14 من نخبة الطيارين المحترفين، لأشهر سباقات محركات السرعة الجوية على مستوى العالم.

وشهد مراسم التتويج، محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومحمد سالم الظاهري مستشار دائرة التعليم والمعرفة، والعميد خليفة بطي الشامسي رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعقب التتويج كرم إيريك وولف مدير السباق، عارف العواني بدرع تذكارية لاستضافة أبوظبي البطولة للمرة الـ 12.

وعلى صعيد فئة التحدي، حافظ الألماني فلوريان بيرغر على لقب جولة أبوظبي، بعد أن احتل المركز الأول، متفوقاً على الفرنسية ميلاني آسيليه، والتي حلت ثانية، فيما جاء في المركز الثالث الأمريكي كيفن كولمان.