النصر يهدي إنجاز السلة إلى حمدان بن راشد

المصدر: Ⅶ دبي-ياسر قاسم

أهدى مروان سنكل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، إنجاز فريق كرة السلة للسيدات بالنادي، إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر وإلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة النادي، وقال إن الفريق أثبت جدارته بالفوز بلقب الدوري العام الذي حققه الموسم الماضي أيضاً، مشيراً إلى أن الاهتمام بجميع الألعاب، هو سر التفوق لجميع الألعاب في نادي النصر، وأثنى مروان سنكل على ما يقدمه فريق السلة للسيدات منذ تأسيسه في نادي النصر.

ومن جهته أشاد قاسم النعيمي، عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، المشرف العام لكرة السلة، بالدعم والاهتمام من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس النادي ومن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد، رئيس مجلس إدارة النادي، وقال إن دعمهما لجميع الألعاب بالنادي، كان العامل الأساسي في ما تحقق من إنجازات. وجاء تتويج فريق سيدات نادي النصر بعد فوزه على سيدات الشارقة بنتيجة 63-47 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس بصالة راشد بن حمدان في نادي النصر. وشهدت المباراة النهائية قمة الإثارة والندية من جانب الفريقين سعياً لحسم لقب الدوري العام، غير أن فريق سيدات النصر نجح في إنهاء المباراة لصالحه بفارق نقطة 16.