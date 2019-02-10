حفل افتتاح أنيق لبطولة فزاع لرفعات القوة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشف الستار أول من أمس في مجمع ند الشبا الرياضي عن بطولة فزاع الدولية العاشرة لرفعات القوة لأصحاب الهمم كأس العالم – دبي2019 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وأقيم حفل افتتاح أنيق ومبهج للبطولة عرض فيه فعاليات منوعة.

وحضر الحفل محمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين ومحمد عبد الكريم جلفار نائب الرئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية، وعدد من سفراء وممثلي الدول المشاركة.

وفي إطار المنافسات حصد لاعب منتخبنا الوطني أسامة البلوشي أول ميدالية للإمارات، حيث نال الفضية بحصوله على المركز الثاني في مجموعة ٥٤ كغ، للشباب بعد نزال صعب مع البرازيلي ماركوس غابرييل كروزاتو الذي اختطف الذهبية بصعوبة وحل القيرغيزي زاميربك يولو عزيزبك في المركز الثالث متوجاً بالميدالية البرونزية

وفي منافسات اليوم نفسه استطاع اللاعبون العرب حصد ثلاث ذهبيات كانت الأولى من نصيب المصري طه عبد المجيد في مجموعة ٥٤ كغ وما فوق رجال، وذهبت الذهبية الثانية إلى الأردني محمد الشنايطي، وتوج البطل الأردني الدولي عمر قرادة بالذهبية العربية الثالثة في مجموعة ٤٩ كغ وما فوق رجال بعد تفوقه.

وفي اليوم الثاني للمنافسات توجت المصرية رحاب أحمد بذهبية ٤٥ كغ وأكثر للسيدات.