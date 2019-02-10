عبيد بن يعروف: التحدي يهدف إلى تشجيع تبادل الأساليب الفنية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

قال العقيد عبيد بن يعروف، المنسق العام للتحدي، إن الفرق الدولية المشاركة في الحدث الكبير، ستتنافس في إطار خمس فئات من الخبراء والمختصين من أعضاء الفرق التكتيكية والمسلحين، بهدف تشجيع تبادل الأساليب الفنية والخطط التكتيكية، وتعزيز مستوى المهارات التكتيكية، وزيادة التركيز الذهني والتحمل البدني للفرق التكتيكية العالمية، حيث تتمثل الفئات الخمس للحدث في كل من المسابقة التكتيكية، ومسابقة الموانع ومسابقة إنقاذ ضابط، ومسابقة البرج ومسابقة الموانع.

وأوضح أن قيمة الجوائز الكاملة للتحدي، تصل إلى 170 ألف دولار أمريكي، مقسمة كالتالي: جوائز عامة للنسخة الحالية، وتبلغ 120 ألف دولار، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 70 ألف دولار، وصاحب المركز الثاني على 30 ألف دولار، وصاحب المركز الثالث على 20 ألف دولار. فيما تبلغ جوائز التحدي في كل يوم على مدار الأيام الخمسة للمنافسات، 5000 دولار لصاحب المركز الأول، و3000 دولار لصاحب المركز الثاني، و2000 دولار لصاحب المركز الثالث.

قائمة الفرق

وأوضح العقيد عبيد بن يعروف، أن ثمانية فرق تمثل دولة الإمارات العربية، وتشمل القائمة كلاً من القيادة العامة لشرطة أبوظبي بفريقين أ وب، وشرطة دبي بفريقين أ وب، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وكذلك إدارة الشرطة الخاصة الاتحادية 71، والقيادة العامة لشرطة الفجيرة.

ومن مختلف دول العالم، يشارك فريق العقرب من الأرجنتين، وفريق القوات الخاصة من أنغولا، وفريق مكتب مقاطعة الاتشوا من أمريكا، وفريق شرطة تشيلي، وفريق شرطة البرازيل، وفريق شرطة بنغلادش، وشرطة لبنان، والفيلق المحمول من إندونيسيا A,B، وشرطة كولومبيا 1,2، ولواء المغاوير من الكويت، وكذلك وزارة الداخلية الكويتية بفريقين 1,2، والقوات الخاصة الإيطالية.

مشاركات دولية

كما تشارك شرطة النمسا، ومقاطعة فلاجلر من أمريكا، ووزارة الداخلية من جورجيا، وروسيا غروم، وقوة الأمن الداخلي من السعودية، وشرطة باكستان، وشرطة الأردن، وشرطة كازخستان، والشرطة الليبية، وشرطة روسيا، والشرطة المنغولية، وشرطة مونتينيغرو، وشرطة نيويورك، وأوسيلا كاونتري من أمريكا، وشرطة بيرو، وشرطة أرمينيا، وشرطة لاتيفا أوميغا، وشرطة لاتيفا سيغما، والقوات الخاصة الأردنية، وشرطة أوكرانيا.

وتشارك أيضاً شرطة الفلبين بفريقين أ وب، والقوات الخاصة الفرنسية، وفريق رواندا والشرطة الملكية التايلاندية، والحرس الوطني الروسي، وشرطة بلغاريا، ووحدة مكافحة الإرهاب الخاصة بصربيا، وكتيبة العمليات الخاصة 67 من الكويت، والقوات الخاصة من جنوب أفريقيا.

كما تشارك أيضاً شرطة بيلاروسيا، والفريق التكتيكي من العراق، وشرطة أوزبكستان 1,2 وفات 69 من ماليزيا، وشرطة فيتنام، وشرطة أرمينيا.

أوقات

ستجري المنافسات والتحديات في مرافق القيادة العامة لشرطة دبي لتدريب الفرق التكتيكية، وهي مرافق مزودة بأحدث التجهيزات والإعدادات التي تصل إلى أعلى المستويات العالمية. وتبدأ المنافسات في ميدان الروية اليوم من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الرابعة مساء، وتستمر الفعاليات في نفس الموعد طوال الأيام الخمسة للحدث، فيما سيعقبها حفل توزيع الجوائز على الفائزين.