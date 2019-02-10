شرطة دبي تنظّم «تحدي الإمارات» اليوم بمشاركة 50 دولة

المصدر: Ⅶ دبي - خالد المهيري

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبإشراف اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تستضيف القيادة العامة لشرطة دبي في ميدان الروية اليوم فعاليات تحدي الإمارات العربية المتحدة للفرق التكتيكية، بمشاركة 60 فريقاً يمثلون 50 دولة.

وثمن اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإطلاق البطولة في نسختها الدولية الأولى، مؤكداً أن توجيهات سموه جاءت بعد نجاح تحدي الإمارات للفرق التكتيكية الذي أقيم للمرة الأولى على مستوى قيادات الشرطة بالدولة.

وقال اللواء عبد الله المري في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي»، إن دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً متميزة في إطلاق المبادرات النوعية في كافة القطاعات.

وأضاف اللواء عبد الله المري، إن البدايات كانت على المستوى المحلي، والآن في هذه النسخة تحولت إلى دولية، وسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة هي التي تعزز ريادتها حول العالم، وخاصة بمشاركة أكثر من 60 فريقاً.

وقال اللواء عبد الله المري، إننا نعيش في أجواء «عام التسامح» والتي تدفع كافة المؤسسات الحكومية والاتحادية إلى إطلاق المبادرات التي تعزز الترابط والأخوة والتسامح، لذا فإن هذه البطولة تحمل العديد من هذه المعاني.

تعاون دولي

وأضاف اللواء عبد الله المري، إن كافة الفرق المشاركة هي فرق أمنية متخصصة في مكافحة الإرهاب والجريمة والعصابات، لذا هي تخلق نوعاً من التعاون الدولي بين الفرق، وتعزز الترابط والتواصل بين الجميع، وخاصة أن البطولة ستكون على مدار 5 أيام، حيث سنشاهد عدداً من الأساليب والتكتيكات، ما يؤدي إلى التعرف على تجاربهم والاستفادة منها.

وتمنى اللواء عبد الله المري، أن تستفيد فرق الإمارات المشاركة في البطولة من هذه الخبرات، وكذلك فتح القنوات مع الدول المشاركة وتعزيز التواصل معها، وسيكون لها مردودها الإيجابي، حيث نسعى جميعاً في دولة الإمارات بل العالم إلى أن تكون لدينا مجتمعات آمنة وهذه هي اللغة الوحيدة التي تجمعنا جميعاً.

برامج تكتيكية

أكد اللواء عبدالله المري أن شرطة دبي عملت على تسخير الإمكانيات كافة من أجل ظهور الحدث بالصورة التي تليق بدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، لافتاً إلى أن الحدث يأتي بدوره من أجل توحيد الجهود والبرامج التدريبية التي يخضع لها عناصر الفرق الخاصة والتكتيكية لتنفيذ مهامها بكفاءة ومهارة وفعالية.

ورحب اللواء عبد الله المري بالمشاركين في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، مؤكداً أنهم سيكونون في بلدهم الثاني طوال أيام استضافتهم ومشاركتهم في الحدث الدولي.

أنشطة متنوّعة لزوار البطولة

وفّرت اللجنة المنظمة الفرصة أمام زوار البطولة لاختبار أنفسهم في تحدي الفرق التكتيكية ، وهي فرصة أمام الزوار للدخول في منافسة بنمط خاص ليعيشوا تجربة رائعة مليئة بالتحديات من أجل المتعة والإثارة. كما وفرت لهم ميزة ثقافية محلية تتيح للزوار تجربة الطهي، والاطلاع على الأزياء والحياكة التقليدية والحرف اليدوية المحلية في القرية التراثية. دبي - البيان الرياضي

استعدادات مبكرة للحدث الكبير

بدأت الاستعدادات للمشاركة في البطولة الأسبوع الماضي، حيث تم فتح الميادين من أجل البدء في تجهيز المعدات والتجول في موقع الحدث .

كما تم أيضاً عقد اجتماع للحكام المشاركين، وعمل بروفة خاصة، وتوزيع المهام عليهم، وتم فتح باب التسجيل للفرق المشاركة في الحدث بمنطقة الروية، كما تم أيضاً تسجيل قادة الفرق في فندق «الهوليدي إن» فستيفال سيتي.

رعاة الحدث

يقام تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، برعاية كل من «الفطيم» و«ستريت جروب» و«مراس» كرعاة رسميين، و«ود آدمز» كراعٍ بلاتيني، و«الكندي للسيارات» كراعٍ ذهبي، وكل من «مواصلات الإمارات» «درو»، و«تروست» و«الرستماني» و«لوك»، كراعٍ فضي.