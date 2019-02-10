الرياضي اللبناني بطل نسخة «التسامح»

المصدر: Ⅶ دبي - ياسر قاسم

حقق الرياضي اللبناني لقبه السابع في بطولة دبي الدولية لكرة السلة بفوزه بالنسخة الـ 30 «نسخة التسامح»، مساء أمس، على مواطنه بيروت بنتيجة 88-80، بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، وسط حضور لبناني رفيع المستوى، تقدمه سعد الحريري، رئيس الوزراء، ونائبه غسان حاصباني، والياس بوصعب وزير الدفاع، كما شهد المباراة معالي حميد القطامي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وحمد الشامسي، سفير الإمارات لدى لبنان، واللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة.

وقام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي بتتويج فريق الرياضي بالكأس والميداليات الذهبية بحضور عيسى هلال، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي وعبد الرحمن المسعد، نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة وعبد اللطيف الفردان، نائب رئيس اتحاد السلة الإماراتي، وتسلم فريق بيروت الميداليات الفضية ومايتي الفلبيني الميداليات البرونزية بعد فوزه بالمركز الثالث بتغلبه على الهومنتمن اللبناني 91-76.