النصر بطل دوري السلة للسيدات

المصدر: دبي - ياسر قاسم

احتفظ فريق النصر بلقب دوري سيدات كرة السلة هذا الموسم بفوزه في المباراة النهائية أمس بملعبه على فريق سيدات نادي الشارقة بنتيجة 63-47، وانتهت فترات المباراة بالنتائج 17/ 14، 18/ 9، 12/ 8، 16/ 16.

وقام أسامة قرقاش، عضو مجلس إدارة اتحاد السلة رئيس اللجنة الفنية، وميثاء بن ضاوي، عضو مجلس إدارة اتحاد السلة رئيس اللجنة النسائية، بتتويج الفريق النصراوي بحضور مروان سنكل نائب رئيس شركة الألعاب الأخرى بنادي النصر، وقاسم النعيمي عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الأخرى مشرف اللعبة،

وقدم فريق النصر مباراة قوية أمام الشارقة والذي تقدم في البداية بفارق 5 نقاط، ولكن سرعان ما تفوق النصر وأنهى الفترة الأولى لصالحه بفارق 3 نقاط ونجح في المحافظة على تفوقه حتى نهاية المباراة بفضل تألق المحترفة روز أتينيو التي سجلت أعلى نسبة من النقاط، تليها شوق عبدالرحمن وأسماء ماجد محراب، وفي المقابل ظهرت أكثر من لاعبة بشكل جيد في صفوف سيدات الشارقة بقيادة المحترفتين باينا نينكوف وسونجا ماريك ومعهم اليازية السويدي.