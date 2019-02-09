أبطالنا في تحدي «دبي للدراجات المائية» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشهد شاطئ جميرا في دبي اليوم انطلاق منافسات سباق دبي للدراجات المائية، الجولة الرابعة من بطولة الإمارات الدولية 2019 .

والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الحالي، بمشاركة 60 متسابقاً، ويدخل أبطالنا التحدي الكبير مع أبطال العالم من بريطانيا وفرنسا والسويد والدنمارك والنمسا والمجر واليابان والكويت ومصر والمغرب للفوز بألقاب السباقات المتنوعة.

وتشمل فئات التنافس 12 فئة هي واقف للمحترفين جي بي 1 وجالس جي بي 3 (للمواطنين) وواقف جي بي 2 وواقف للمخضرمين جي بي 2 ستوك وجالس جي بي 2 وواقف جي بي 3 (3) للناشئين 13-15 سنة وواقف جي بي 3 (2) للناشئين 10-12 سنة وواقف جي بي 3 (1) للناشئين وجالس جي بي 4 سبارك وجالس جي بي 1 للمحترفين والحركات الاستعراضية (فري ستايل) هايدرو فلاي.

تجهيزات

وأكملت اللجنة المنظمة في النادي كافة التجهيزات بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية لإنجاح السباق اليوم وببطولة الإمارات الدولية ككل والتي اكتسبت صبغة دولية منذ العام الماضي تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو أي ام» وبإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية بحلة جديدة بعد إضافة العديد من الفئات.

ومن بينها زيادة فئات الصغار والأشبال والناشئين من أجل صقل مواهب المستقبل وفئة المخضرمين لاجتذاب المزيد من المهتمين بهذه الرياضة.

صدارة

ويتصدر بطلنا سلطان عيسى الحمادي منافسات واقف جي بي 2 برصيد 134 نقطة، وبطلنا سلمان يونس العوضي ترتيب جالس جي بي 2 برصيد 140 نقطة بينما يعتلي بطلنا عامر عبدالرزاق حوير صدارة الترتيب العام لفئة جالس جي بي 3 برصيد 134 نقطة.

ويحلق البطل العالمي راشد الملا وحيداً في صدارة الحركات الاستعراضية، بالعلامة الكاملة برصيد 75 نقطة فيما يتقدم البطل العالمي مانع حبيب المرزوقي المشاركين في فئة هايدرو فلاي برصيد 25 نقطة من جولة واحدة.

وفي فئات المحترفين يتقدم النمساوي كيفين رايتير في فئة واقف جي بي 1 برصيد 145 نقطة بينما تشهد منافسات فئة جالس جي بي 1 سيطرة مطلقة للبطل العالمي الكويتي محمد بو ربيع برصيد 119 نقطة ويتصدر مواطنه يوسف الخلفان منافسات فئة جالس جي بي 4 برصيد 122 نقطة.

فئات الناشئين

وفي فئات الناشئين يتصدر بطلنا أحمد الحمادي منافسات واقف جي بي 3.3 برصيد 147 نقطة، ويحتل بطلنا سهيل راشد الطاير في صدارة واقف للناشئين جي بي 3.2 برصيد 133 نقطة ثم بطلنا علي عيسى آل علي في صدارة فئة واقف جي بي 3.1 برصيد 144 نقطة.

وشهد مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالميناء السياحي أول من أمس الاجتماع التنويري للحدث بحضور المتسابقين وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في النادي وخالد محسن، مشرف السباق وتم شرح تعليمات السباق وسحب قرعة انطلاقة سباقات المرحلة الأولى في جميع الفئات.

محطة مهمة

وأكد هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن سباق اليوم يمثل محطة مهمة في الطريق نحو «تاج» بطولة الإمارات الدولية ومعانقة ألقابها، ويستقطب الحدث نخبة الأبطال العالميين في قارات العالم من أوروبا وآسيا وأمريكا وإفريقيا.

وأشاد القمزي بالحضور المتميز والاهتمام الكبير من أبطالنا ونجومنا في المشاركة في الحدث .

مشيراً إلى أنهم حققوا تميزاً في الساحة الدولية وباتوا رقماً صعباً في المنافسات مؤخراً بالحصول على الكثير من الألقاب في بطولات العالم في بحيرة هافاسو، أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية ودورة الألعاب الآسيوية «أندونيسيا 2018» وبطولة العالم على كأس ملك تايلاند.

منافسات

تبدأ منافسات الفترة الصباحية في التاسعة و45 دقيقة يسبقها تعرف المتسابقين من جميع الفئات على كورس ومسار السباق وأهم نقاط الالتفاف حول كورس ومسار السباق وتقام الفترة المسائية في الثانية ظهراً تليها مراسم تتويج الثلاثة الأوائل في كل فئة.