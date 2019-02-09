فاهم القاسمي يدشن كأس رئيس الدولة للغولف

المصدر: أبوظبي - فائز بجبوج

دشن الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف أمس، منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للغولف.

والمقامة برعاية سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وتحت شعار «عام التسامح».

وأعلن ضربة البداية بالمسار 1 بملعب نادي ياس لينك للغولف في أبوظبي، وتنطلق اليوم منافسات فئة الصغار والمبتدئين بمشاركة أكثر من 23 لاعباً ولاعبة ممن لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة وهم من ضمن مشروع البرنامج الوطني للصغار الذي أطلقه اتحاد اللعبة لتوسيع القاعدة ونشر اللعبة بين هذه الفئة السنية وكانت المنافسات بدأت أمس بفئتي الرجال والشباب والناشئين والفتيات.

وتشهد البطولة مشاركة قياسية وصلت إلى 111 لاعباً ولاعبة من الرجال والفتيات المراحل السنية، يتنافسون للفوز بلقب البطولة المقامة برعاية بنك «إتش إس بي سي» للخدمات المصرفية

وتشمل نسخة 2019، إقامة المنافسات ضمن مسابقة «الكروس» و«الصافي» بالصورة المعتمدة في البطولات العربية والخليجية عامة، لكل من فئات الرجال والفتيات، والشباب والناشئين،بالإضافة إلى تخصيص اتحاد الغولف لمسابقات تنافسية تشجيعية مرتبطة بالضربات للأفضل والأطول والأقرب إلى الحفر على مضمار معلب ياس لينك للغولف .

وتشهد البطولة مشاركة رئيس الاتحاد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وجميع أعضاء مجلس الإدارة وهم: خالد الشامسي ودرويش القبيسي وخلفان الكعبي وراشد الجروان وعبد الفتاح شرف، إلى جانب العديد من رواد اللعبة من الجيل القديم ومنهم حسن السويدي وحسن القمزي وفيصل الصايغ وعبد الله أحمد ومحمد درويش.