200 لاعب ولاعبة في افتتاح «مواي تاي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انطلقت أمس بصالة نادي الجزيرة في أبوظبي بطولة الإمارات لمواي تاي الثانية، التي ينظمها اتحاد اللعبة برعاية عبدالله النيادي رئيس اتحاد مواي تاي وكيك بوكسينغ.

والتي تأتي انطلاقتها تزامناً مع عام التسامح، وتتواصل مباريات البطولة اليوم بمشاركة 25 لاعبة من مختلف الجنسيات وفي مقدمتهن بنات الإمارات.

يشارك في المنافسات 200 لاعب ولاعبة يمثلون 36 نادياً من مختلف مناطق الدولة لمختلف الأوزان، تختتم المنافسات غداً ورصد الاتحاد جوائز قيمة للفائزين.وشهد انطلاق تصفيات البطولة ياسر الساعدي، نائب رئيس الاتحاد، وطارق محمد المهيري، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للاتحاد، وفهد العبدولي، مدير إدارة الأنشطة، والعراقي حسن السوداني خبير التحكيم الدولي، وجاءت البداية قوية وسط حشد كبير من الرياضيين وعشاق اللعبة.