لوحة إبداع في «تحدي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

رسمت ناشئات الجوجيتسو لوحة إبداع في اليوم الثاني لبطولة التحدي للجوجيتسو والمخصص للفتيات تحت سن 18 عاماً.

وشاركن حملة الحزام الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق للمواطنات والمقيمات، وجاء المشهد أكثر من رائع أمس على صالة آيبك آرينا، بمشاركة 800 لاعبة، وبحضور جماهيري وأسري موسع.

حضر وتوج الفائزات الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، وسارة عوض مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة، والدكتور يوسف الشرياني، وكيل دائرة التعليم والمعرفة، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد.

وجاءت نتائج منافسات اليوم الثاني للبطولة لتعكس تألق لاعبات الجوجيتسو تحت الـ18 من كافة الأحزمة، حيث شهد بساط التسامح وأبسطة البطولة الأخرى جولات تنافسية عالية المستوى ترجمت قدرات اللاعبات البدنية والذهنية والمهارات التي تعلمنها وتدربن عليها في مدارسهن وأنديتهن إلى حركات ومحاولات للحصول على نقاط وأفضليات ومن ثم تحقيق الفوز في نزال بعد آخر، واعتلاء منصة التتويج.

وأثبتت الأعداد الكبيرة للاعبات المشاركات نجاح أهداف اتحاد الإمارات للجوجيتسو الرامية إلى تعزيز ورفع اهتمام المرأة برياضة الجوجيتسو، حيث انتزعت اللاعبة الإماراتية موزة السويدي ذهبية وزن 22 كجم، كما حصلت جواهر المازمي على ذهبية وزن 25 كجم.

وحازت السعودية سلطانة الدوسري ذهبية وزن 48 كجم، كما انتزعت البرازيلية جوليانا أوليفيرا ذهبية وزن 48 كجم للحزام الرمادي، وحصلت السودانية إيفا بشار على ذهبية وزن 32 كجم، ونالت الهندية هانا انجينيز ذهبية وزن 57 كجم، وحصدت الكندية حنين فؤاد درويش على ذهبية وزن 52 كجم.

وتشهد البطولة تطبيق قاعدة إمكانية إيقاف الحكم للمنافسات في حال تعرض أحد اللاعبين إلى حركة استسلام، وذلك لمراعاة الفئة العمرية دون 18 سنة.

جهود

قالت اللاعبة روضة خليفة المقبالي 13 سنة الحائزة الميدالية الذهبية عن وزن 48 كجم: لقد بذلت الكثير من الجهد والوقت للمشاركة في هذه البطولة، وأشكر عائلتي على دعمهم الدائم لي وتشجيعي على ممارسة رياضة الجوجيتسو. وأضافت المقبالي: لقد بدأت لعب الجوجيتسو في سن مبكرة وأتمنى الوصول إلى القمة والمشاركة مع المنتخب في البطولات خارج الدولة.