سعود بن صقر يشهد سباق نصف ماراثون رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس سباق نصف ماراثون رأس الخيمة 2019 بنسخته الثالثة عشرة التي تعد الأكبر في تاريخ الحدث بمشاركة 30 عداء محترفاً وأكثر من 3600 متسابق في المسار الجديد للسباق في جزيرة المرجان.

وأشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بنجاح النسخة الـ13 من نصف ماراثون رأس الخيمة 2019 - الحدث الرياضي الأسرع ضمن فئة سباقات نصف الماراثون في العالم.

وقال سموه استطاع نصف ماراثون رأس الخيمة أن يتبوأ مكانة مميزة على أجندة سباقات نصف الماراثون في العالم وساهم خلال السنوات الماضية في نقل الصورة الحضارية عن دولة الإمارات وعن إمارة رأس الخيمة كوجهة مثالية للسياحة الرياضية والترفيهية بفضل ما تنعم به من أمن واستقرار وبنية سياحية متقدمة للزائر والمقيم.

وأضاف سموه نتطلع إلى تعزيز استضافة إمارة رأس الخيمة لمختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية العالمية وتسخير ما تمتلكه الإمارة من مقومات سياحية وبنية تحتية حديثة ومنشآت سياحية وفندقية راقية لاستقطاب أبرز الرياضيين الدوليين ومحبي رياضات نصف الماراثون حول العالم للحضور والمشاركة في هذه التظاهرة الرياضية السنوية المميزة التي تحظى باهتمام إعلامي وجماهيري كبير على المستويين المحلي والدولي وهذا يؤكد نجاح رأس الخيمة وقدرتها على تنظيم واستضافة أهم الأحداث الرياضية العالمية.

وتوجه سموه بالشكر للجنة المنظمة للسباق والمشاركين من مختلف دول العالم ولكل من ساهم في نجاح نصف ماراثون رأس الخيمة 2019 على المسار الجديد للسباق هذا العام في جزيرة المرجان.

جولة تفقدية

وقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بجولة تفقدية على موقع برنامج الفعاليات المصاحبة لنصف ماراثون رأس الخيمة اطلع خلالها على الأنشطة الرياضية والبرامج الترفيهية التي صممت خصيصاً للعائلات من كافة الأعمار للاستمتاع بأجواء جزيرة المرجان الخلابة.

حضر السباق إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر المحلية وكبار المسؤولين وجمهور غفير.

وفي النهاية توج الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي الفائزين في فئة المحترفين حيث فاز بلقب السباق لهذا العام للرجال الكيني ستيفن كيبروب بزمن قدره 58 دقيقة و42 ثانية وجاء ثانياً الإثيوبي عبدي هاديس 58 دقيقة و44 ثانية وثالثاً الإثيوبي فيكادو هافتو بزمن 59 و8 ثوان.

وعن فئة السيدات للمحترفين سيطرت سيدات إثيوبيا على المراكز الثلاثة الأولى حيث توجت سينبيري تيفري باللقب بعد أن أنهت السباق في 65 دقيقة و45 ثانية وحلت ثانياً نيتسانيت جوداتا بزمن 65 دقيقة و45 ثانية وثالثاً زينيبا يامر بزمن 65 دقيقة و46 ثانية.

تتويج

وتوج صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الفائزين بالمراكز الأولى في فئتي المواطنين والمقيمين حيث فاز مبارك المراشدة وفاطمة الحركي المارصدة في فئة المواطنين للرجال والسيدات في حين فاز تمري أحمد في فئة الذكور المقيمين بالدولة وفازت جيردا ستين بفئة السيدات.

وبهذه المناسبة قال هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: يسعدنا استضافة نصف ماراثون رأس الخيمة بنسخته الثالثة عشرة التي كانت الأكبر في تاريخ تنظيم هذا الحدث مع حوالي 4000 شخص من نحو 100 جنسية واستقطاب العدائين والمشجعين من المنطقة وخارجها.. نأمل لهذا السباق أن يلهم مزيداً من المتحمسين للمشاركة فيه سنوياً.

وأضاف إن سياحة الرياضة والمغامرات تعد جزءاً أساسياً من استراتيجية تنمية السياحة في رأس الخيمة ويشكل نصف ماراثون رأس الخيمة إضافة مهمة إلى أجندة فعالياتنا الرياضية.. وتساعد مثل هذه الفعاليات رفيعة المستوى على استقطاب أعداد متزايدة من الزوار الدوليين وسكان الإمارات الذين ينشدون أيضاً اختبار جميع العروض التي تقدمها الإمارة.

وشارك في نصف ماراثون رأس الخيمة الذي بلغت قيمة جوائزه أكثر من 1,157,000 درهم هذا العام 3031 متنافساً بمن فيهم 30 عداء محترفاً بالإضافة إلى 592 من فريق التتابع إضافة إلى 200 من العائلات والأطفال الذين شاركوا في سباقات ميني ماراثون ضمن فئتي الأمهات والأولاد والآباء والبنات.

وحضر السباق الكثير من المشجعين لدعم المتسابقين واستمتعوا بوقتهم مع العديد من الأنشطة المصاحبة في الهواء الطلق وشاحنات الطعام في قرية المرح.