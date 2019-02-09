مورويا الأسرع في تأهيلية سباق ريد بل الجوي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

سجل الياباني يوشيدا مورويا أسرع زمن في جولة التأهيل لسباق ريد بل الجوي الذي انطلقت فعالياته أمس بكورنيش العاصمة أبوظبي في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لسباق ريد بل الجوي لعام 2019.

ويشارك في سباق ريد بل الجوي الذي تستضيفه أبوظبي للعام الثاني عشر على التوالي 14 من نخبة طياري العالم في الاستعراضات الجوية، إذ شهدت جولة التأهيل منافسة قوية بين الطيارين المشاركين خاصة في ظل التغييرات التي شهدتها البطولة على عدد من اللوائح والقوانين المنظمة للسباق لإضافة المزيد من العدالة التنافسية بين المشاركين، ووسط حضور جماهيري مكثف على كورنيش أبوظبي حرصوا على متابعة فعاليات اليوم الأول من السباق.

صدارةوحل يوشيدا مورويا في المركز الأول في جولة التأهيل أمس بعدما سجل زمناً قدره 53.024 ثانية، متفوقاً بفارق 0.216 جزء من الثانية عن الكندي بيت ماكلويد الذي جاء في المركز الثاني، بينما حل في المركز الثالث بطل جولة أبوظبي العام الماضي الأمريكي مايكل جوليان وبزمن قدره 53.400 ثانية.

فيما جاء في المركز الرابع التشيكي مارتن شونكا بطل العالم 2018، وفي المركز الخامس الفرنسي ميكا براجوت، وفي المركز السادس الإسباني خوان فيلاردي، وفي المركز السابع البريطاني بن ميرفي الذي يخوض موسمه الأول في فئة الأساتذة في بطولة العالم.

وجاء التشيلي كريستيان بولتون في المركز الحادي عشر، وفي المركز الثاني عشر التشيكي بيتر كوبشتاين، والثالث عشر الأمريكي المخضرم كيربي تشامبليس والذي يخوض موسمه الثالث عشر على التوالي وأحرز بطولة العالم من قبل، أما المركز الرابع عشر والأخير فحققه الفرنسي نيكولا إيفانوف.

سباقويقام اليوم السباق الرئيس لجولة أبوظبي وذلك بناء على أزمنة الطيارين في جولة التأهيل، إذ يتنافس الـ14 طياراً بواقع الأسرع زمناً مع الأقل زمناً في الجولة الأولى والتي يطلق عليها «جولة الـ14»، ثم يتأهل 7 طيارين بالإضافة إلى أسرع خاسر إلى الجولة قبل الأخيرة وتسمى جولة «السوبر 8»، يعقبها الجولة النهائية بين أسرع أربعة طيارين من أجل المنافسة على اللقب.

ويحصل الفائز بلقب أبوظبي الجولة الافتتاحية من بطولة العالم على 15 نقطة، بناء على التعديلات الجديدة. وعلى صعيد بطولة كأس التحدي التي تقام على هامش فئة الأساتذة، سجل الألماني فلوريان بيرغر أسرع زمن في جولة التأهيل وحقق 58.338 ثانية، وجاء ثانياً الفرنسي ميلاني استليس، وثالثاً البولندي لوك زيبيليا، والرابع الإيطالي داريو كوستا، وفي المركز الخامس الأمريكي سامي ميسون، وفي المركز السادس مواطنه كيفين كولمان.