«القوى» يفنّد مشاركة الزعابي في لوكسمبورغ

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف مصدر مسؤول باتحاد ألعاب القوى، ملابسات مشاركة العداء سعود الزعابي، على نفقته الخاصة في سباق 1500 متر جرياً ببطولة لوكسمبورغ الدولية داخل الصالات، وتسجيله رقماً جديداً للدولة في سباقات الصالات المغلقة، بعد خروجه من قائمة المنتخب الوطني، ورد المصدر على ما أثاره العداء، عن عدم تلقيه أي اهتمام من قبل الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى.

وأكد المصدر، أن ما ذكره العداء سعود الزعابي، حول عدم اهتمام اتحاد ألعاب القوى به، عار تماماً من الصحة، والحقيقة أن اللاعب أخطر للحضور رسمياً إلى مقر الاتحاد عن طريق إداري المنتخب، لمناقشته حول نتائجه المتواضعة، التي حققها في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك فور عودته من الدورة، إلا أنه رفض الحضور إلى الاتحاد من دون إبداء أسباب.

الرقم الجديد

أما بالنسبة لمشاركته على نفقته الخاصة في بطولة لوكسمبورغ فأوضح المصدر، أن الاتحاد الإماراتي تابع البطولة وتواصل مع منظميها قبل مشاركة اللاعب، الذي لم يتصل بدوره بالاتحاد لإخطاره بالمشاركة، بل ذهب إلى ناديه النصر وطلب منه قيمة تذكرة الطيران للمشاركة في البطولة، وبالتالي لا يستطيع الاتحاد التعليق على من تحمل نفقات مشاركة سعود في البطولة.

بالنسبة للرقم الجديد المسجل باسم الدولة في سباق 1500 متر جرياً داخل الصالات، فأكد المصدر الرسمي باتحاد ألعاب القوى الإماراتي، أنه لم يسبق أن شارك عداء آخر في هذا السباق سوى سعود الزعابي نفسه، وأن رقمه السابق كان 3.59.32 دقائق.

وسجله في بطولة آسيا للصالات في تركمانستان 2018، واحتل وقتها المركز السابع، عندما كان تحت إشراف الاتحاد، ثم سجل 3.57.68 دقائق، في بطولة لوكسمبورغ، وهي مشاركته الثانية في السباق داخل الصالات، واحتل المركز الـ14 من أصل 14 عداء شارك في سباق 1500 متر جرياً في هذه البطولة.

تجاوز مرفوض

أضاف المصدر، إن مشاركة اللاعب من دون علم الاتحاد، تعد تجاوزاً منه، ولا يقبله الاتحاد بأي شكل من الأشكال، لأن تمثيل الدولة مسؤولية، وستتم مخاطبة نادي النصر بهذا الخصوص، ولكن اعتماد الرقم الجديد، لا يتم من خلال مواقع الإنترنت حتى إذا كان موقع الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بل يتم من خلال إجراءات رسمية، وأهمها تسلم خطاب رسمي من الاتحاد المنظم لبطولة لوكسمبورغ، بالزمن الذي حققه سعود الزعابي، وهو ما لم يتم حتى الآن.

أشار المصدر، إلى أن احتلال المركز الأخير في السباق، ليس مدعاة للفخر في الوقت الحالي، والزمن الذي تحقق أقل من الطبيعي، بعد فترة الإعداد الطويلة، التي خضع لها العداء في الفترة الماضية، وأن عداء يمثل الدولة عبر الطرق الرسمية، هو فخر للرياضة الإماراتية، وإلى أن الاتحاد لم يبخل يوماً على إعداد ومشاركة أي لاعب في المنتخب، وقتما كانت الظروف والملابسات مناسبة.

مسؤولية

أوضح مصدر مسؤول في اتحاد القوى، أن مشاركة اللاعبين عن طريق أنديتهم ليست مسؤولية الاتحاد، ووجه المصدر الدعوة إلى من يستطيع تمثيل الدولة في المحافل الدولية، للتواصل مع الاتحاد لاتخاذ الإجراءات المناسبة.