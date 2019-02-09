«عالمية فزاع لأصحاب الهمم» تبدأ في ند الشبا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، انطلقت أمس بطولة فزاع الدولية العاشرة لرفعات القوة لأصحاب الهمم كأس العالم – دبي 2019.

والتي يستضيفها مجمع ند الشبا الرياضي بدبي، بمشاركة ٢٤١ لاعباً ولاعبة من ٣٩ دولة من ضمنهم ١٩ لاعباً ولاعبة من لاعبي منتخبنا الوطني الذين تعقد عليهم آمالٌ كبيرة لتحقيق إنجازاتٍ متقدمة في هذه البطولة، ومن بين أبرز لاعبينا المشاركين محلياً ودولياً بطلنا الأولمبي «محمد خميس خلف» صاحب ذهبية أولمبياد ريو دي.

وحضر انطلاق المنافسات ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، وماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية، وقمر الزمان نادر المراقب الفني لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم وعبدالله حسن الفلاسي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضات أصحاب الهمم.

تألق عربي

وشهد أول أيام البطولة تألقاً عربياً لافتاً، حيث توجت السورية نور بدور بذهبية وزن ٨٢ كغ، تبعتها الجزائرية سميرة الجيريوعة في المركز الثاني وقلدت بالميدالية الفضية، في حين جاء المركز الثالث من نصيب البرازيلية لارا أبراشيدا التي حصدت أيضاً ذهبية في مجموعة جينيور متفوقةً على تروسيناي قابيل الكازاخستانية، التي تشارك أول مرة في مسابقة دولية، وفي نفس مجموعة جينيور للسيدات حصدت الأوكرانية كسينيا توكار الميدالية البرونزية بحصولها على المركز الثالث.

من ناحيته أكد ثاني جمعة بالرقاد أن دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي المتواصل لرياضات أصحاب الهمم، واستضافته لهذه النسخة من البطولة في مجمع ند الشبا الرياضي أول مرة في تاريخ البطولة، ليس بغريب على سموه.

كما رحب بالرقاد بالوفود المشاركة ولجان التحكيم على حضورهم وتواجدهم في البطولة، متمنياً التوفيق للاعبين المشاركين في تحقيق آمالهم وطموحاتهم في المنافسات.

وأشاد قمر الزمان نادر، المراقب الفني لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم بالتنظيم الرائع للبطولة واللجان المنظمة التي أثبتت كفاءة عالية في تنظيم الحدث عاماً بعد عام وتصدير صورة مبهرة للعالم ومشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة عن بطولات فزاع الدولية.

فعاليات تراثية

تقام فعاليات تراثية وشعبية على هامش البطولة في محيط مجمع الألعاب الرياضية في ند الشبا، يقدم فيها أطعمة ومشروبات إماراتية شعبية مجاناً للزوار و اللاعبين الذين عبروا عن سعادتهم بمثل هذه الأجواء البسيطة التي تضفي رونقاً خاصاً لبطولات فزاع ككل، كما أقيم متجرٌ لبيع منتجات من عمل أفراد من أصحاب الهمم كالمشغولات اليدوية والمطبوعات الفنية والهدايا التذكارية.

اجتماع

عقدت اللجنة المنظمة أول من أمس اجتماعاً فنياً بحضور رؤساء وأعضاء اللجان المشاركة للاطلاع على التفاصيل الفنية الخاصة بالبطولة.