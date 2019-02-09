وسم «شكراً سلطان» رسالة حبّ وعرفان إلى نصير أصحاب الهمم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أطلقت اللجنة العليا المنظمة لبطولة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر - الشارقة 2019، وسم «شكراً سلطان»، ليكون رسالة امتنان وتقدير صادقة، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة (نصير أصحاب الهمم) عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على دعمه ورعايته وحرصه على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لإنجاح فعاليات الحدث الرياضي الأكبر من نوعه عالمياً على صعيد الألعاب البارالمبية، الذي ينطلق غدا ويستمر حتى 16 من فبراير الجاري.

«شكراً سلطان» يتخطى حدود الشارقة والإمارات ليبلغ أوساط العالم كافة، تقديراً لجهود صاحب السمو ورعايته ومبادراته العديدة لتطوير البنية التحتية لإمارة الشارقة لتكون مدينةً صديقةً لأصحاب الهمم. وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة:

«تعلمنا من والدنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن لذوي الإعاقة حقوقهم وواجبهم علينا جميعاً منحهم إياها بتجاوز ثقافة العطف والرعاية، كونهم من أفراد هذا المجتمع الذين نكمل بهم صناعة المستقبل وصياغة أهدافه».

وأضاف: «وعلى مدى مسيرة عطاء ممتدة أكثر من 38 عاماً أطلقت إمارة الشارقة وفق توجيهات حاكمها الإنسان العديد من البرامج التي ساهمت في تيسير شؤون حياة ذوي الإعاقة والتصدي للتحديات والتسهيل عليهم وعلى ذويهم وتعزيز الوعي بحقوقهم وتفعيل مشاركتهم في البناء والتنمية». وأشار رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة: «بجهود راعي المسيرة وملهم العطاء والبناء...هناك العديد من المبادرات التي تبنتها إمارة الشارقة، توفر لهم متطلبات السعادة والأمن الاجتماعي حاضراً ومستقبلاً».