4 ذهبيات وفضية للإمارات في «غرب آسيا للكاراتيه»

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

حقق لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني لمراحل الشباب والناشئين، أمس، 4 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية في افتتاح النسخة الخامسة لبطولة غربي آسيا للكاراتيه، التي تستضيفها صالة نادي الشارقة برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وينظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وفاز منتخبا الشباب والناشئات بذهبيتي الكاتا جماعي، ونور حمدة القبيسي بذهبية فردي كاتا الناشئات وكريم فوزي بذهبية فردي كاتا تحت 12 سنة، ونال زميله زياد محمد الميدالية الفضية. شهد التتويج د. ابراهيم القناص رئيس اتحاد غرب آسيا للعبة، واحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وعدد من المسؤولين.

وتقام اليوم منافسات الكاتا والقتال لفئة الرجال والسيدات «جماعي وفردي» في ختام البطولة التي شارك فيها 230 لاعباً ولاعبة من 11 دولة.

و أشاد أحمد الجروان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بقوة مواجهات الافتتاح وأكد انها تجسد المستوى الذي وصلت له الكاراتيه في غربي آسيا وثمن دور لجان البطولة من أجل تحقيق نجاح يضاف إلى نجاحات وتطور الكاراتيه في غربي آسيا والقارة بوصفها رياضة نبيلة باتت محل اهتمام الجميع.