رماة الإمارات جاهزون لانطلاقة بطولة أمير الكويت

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

يدخل اليوم رماة الإمارات على خط الاستعداد الرسمي لخوض منافسات بطولة أمير الكويت الدولية الكبرى للرماية الثامنة والتي تقام على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد للرماية، وتفتتح اليوم بحضور محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، ممثلاً عن الأمير بمشاركة 420 رامياً ورامية يمثلون 42 دولة من جميع أنحاء العالم، ويتنافسون في مختلف مسابقات أسلحة الخرطوش والرصاص.

وفي السياق نفسه أكملت اللجنة المنظمة العليا للبطولة كافة الأمور لاستضافة الحدث الأهم بعدما ارتفع عدد المشاركين عن النسخة الأخيرة التي جرت في يناير من العام الماضي. وضعت اللجنة المنظمة اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح البطولة المدرجة منذ سنوات على أجندة الاتحاد الدولي للعبة.