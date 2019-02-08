أيوب لشكري أميناً عاماً مساعداً لكاراتيه غرب آسيا

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم

حقق كاراتية الامارات إنجازاً إدارياً جديدًا بفوز أيوب لشكري المدير التنفيذي لنادي الشارقة لرياضة الدفاع عن النفس وبطل الكاراتيه السابق بمنصب الأمين العام المساعد لاتحاد غرب آسيا للكاراتيه وذلك في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد امس في الشارقة على هامش فعاليات بطولة غرب آسيا للكاراتيه والتي تقام في نادي الشارقة بالحزانة.

وبدوره اعرب أيوب لشكري عن شكره وتقديره لمجلس إدارة اتحاد غرب آسيا وفي مقدمته رئيس الاتحاد إبراهيم القناص، على الثقة الكبيرة والشكر والتقدير للواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الامارات للكاراتيه لدعمه اللامحدود لكوادر الدولة وجميع كوادر غرب اسيا عبر موقعه في الاتحاد الدولي للكاراتيه.

