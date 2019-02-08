«زايد العليا» تنظم مونديال التسامح للرماية لأصحاب الهمم

المصدر: العين - البيان الرياضي

تحت رعاية سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تنظم مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة منافسات بطولة (التسامح) كأس العالم لرماية أصحاب الهمم، من 14 - 24 فبراير الجاري، على ميدان الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والغولف بمدينة العين، بمشاركة 220 لاعباً ولاعبة يمثلون 47 دولة من مختلف قارات العالم، بينها منتخبنا الوطني، ويمثله فريق الرماية بمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة، تم الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، أمس، بحضور عبد الله إسماعيل الكمالي رئيس اللجنة العليا المنظمة وأعضاء اللجنة.

ويتنافس الأبطال في 27 مسابقة متنوعة للفرق والفردي للرجال وللسيدات تتنوّع بين المسدس والبندقية ناري (سكتون) وضغط الهواء لمسافات وأوضاع مختلفة، وتستمر للعام الثاني إضافة فئة رماية الأطباق التي أدرجت ضمن برنامج البطولة العام المنصرم، غير أن العام الحالي يوجد للمرة الأولى مشاركة نسائية، ويشارك في منافسات تلك المسابقة من منتخبنا الوطني الذي تم تشكيله حديثاً من أبطال مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية.

ويشرف على تدريبهم متطوع بطلنا الأولمبي في الرماية الشيخ حشر آل مكتوم، وتؤهل الأرقام المسجلة بمنافسات البطولة أصحابها للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 وفي كافة المنافسات الدولية، وتخضع المنافسات للتحكيم ورقابة الاتحاد الدولي لرماية المعاقين للإشراف على سير البطولة ونتائجها.