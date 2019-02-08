فاطمة بنت هزاع: فخورون بالتطور الكبير للبطولة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انطلقت أمس بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2019 في دورتها السادسة، في مضمار منتجع الفرسان الرياضي الدولي.

وحضرت فعاليات اليوم الأول الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ورئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، وعبرت عن فخرها بما وصل إليه كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز في عامها السادس من تطور كبير، سواء في حجم المشاركة الإماراتية والعالمية أو على مستوى التنظيم الراقي، قائلة:

«لولا الدعم الذي يحظى به الكأس من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، لما شهد هذه التطورات المستمرة واستطاع أن يبرز على أجندة فعاليات الفروسية العالمية، والفعاليات العائلية الرائدة في أبوظبي».

مؤكدة، أن المستوى الذي ظهرت به البطولة هذا العام، دليل واضح على نجاح الأكاديمية في أداء مهمتها المتمثلة في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة للأحداث الرياضية الدولية، ودعم وتمكين بنات الإمارات في مجال الرياضة النسائية، والوقوف خلفهن حتى يتمكن من تمثيل الإمارات بشكل لائق في المحافل الرياضية الدولية، وتحقيق الإنجازات لصالح الرياضة الإماراتية.

منافسات

وشاركت في منافسات اليوم الأول الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم، وحصدت المركز الثالث لفئة «CSIL2*» بارتفاع حواجز يصل إلى 1.35 متر. وتوّجت الفارسة نادية عبد العزيز تريم بجائزة الصدارة على صهوة الفرس «أسكاريا» في ختام منافسات اليوم الأول وحازت النصيب الأكبر من الجائزة بقيمة 60 ألف درهم، قدمها مجلس أبوظبي الرياضي راعي منافسة المرحلتين الخاصة من فئة النجمتين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 135 سم، وقبلت تحديات التنافس فيها (36) فارسة، وسجلت أفضل زمن في المرحلة الثانية المتصدرة الفارسة تريم (30.34) ثانية.

وتوّجت بجائزة المركز الثاني الدنماركية تينا لوند بالجواد «فريستايل 39» تليها الفارسة الشيخة لطيفة آل مكتوم، التي اختارت المشاركة بالجواد «فابريس» وأنهت معه المرحلة الثانية في زمن بلغ (31.32) ثانية محققة جائزة المركز الثالث.

تألق

وانطلقت منافسات الكأس مع فئة الفرسان الأطفال، ونجح 6 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، وتقدمهم على منصة التتويج الفارس الإماراتي عبد الله حمد علي الكربي بعد إكماله الجولة بالجواد «لوفر دي باتي» في أفضل زمن وبلغ (59.40) ثانية، ونال جائزة المركز الثاني السوري ليث غريب وحاز جائزة المركز الثالث الإماراتي سيف الشامسي.

وظفر عمر المرزوقي على صهوة الفرس «كورال بيتش» جائزة المركز الأول في فئة الفرسان الناشئين (الجونيورز) بمواصفات المرحلتين الخاصة برعاية منتجع الفرسان الرياضي الدولي وأنهى المرحلة الثانية في الزمن الأفضل وبلغ (27.22) ثانية، ونال جائزة المركز الثاني سلطان ماجد العواني بالفرس «كاسيانا».

وفي أولى منافسات البطولة الدولية من فئة النجمتين للفارسات، بمواصفات الجولة الواحدة، وقادت جولة الشرف المتصدرة الدنماركية تينا لوند على صهوة الفرس «بايس هوتيير» في زمن بلغ (50.62) ثانية، تليها الفارسة الإماراتية نادية تريم بالجواد «كلاوو» في زمن (50.91) ثانية.