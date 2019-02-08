بطولة غرب آسيا للكاراتيه في الشارقة اليوم

المصدر: عماد الدين إبراهيم

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، تستضيف صالة نادي الشارقة بالحزانة اليوم، النسخة الخامسة لبطولة غرب آسيا للكاراتيه للرجال والسيدات.

والثانية للشباب والناشئين، بمشاركة 230 لاعباً ولاعبة، ومشاركة 11 دولة، وبتنظيم من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وتم الكشف عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحافي للجنة المنظمة أمس، في نادي الشارقة للرماية والغولف، بحضور عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي.

والدكتور إبراهيم القناص رئيس اتحاد غرب آسيا للكاراتيه، واللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، وأحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأحمد الجروان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ورؤساء اتحادات غرب آسيا للكاراتيه.