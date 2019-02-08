«القوى» ترشّح المعمري لعضوية الاتحاد الآسيوي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، عقب اجتماعه الأخير، بدء صفحة جديدة من العمل، بتسمية كافة الوفود التي ستترأس أو تشرف على منتخباتنا الوطنية خلال الاستحقاقات الخارجية أو الاجتماعات الدولية والقارية المقبلة. واتفق المجتمعون على تغليب المصلحة العامة.

وحتمية تضافر الجهود، وتقرر بالإجماع، ترشيح ناصر المعمري نائب رئيس الاتحاد، لعضوية الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى مجدداً، والمستشار أحمد الكمالي وسحر العوبد، لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، دعماً لمرشح الإمارات.

وتم تسمية سحر أحمد العوبد، متحدثة رسمية باسم الاتحاد، وإضافة بندين أساسيين لجدول أعمال الاجتماعات المقبلة، استجابة لرغبة الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والبند الأول يتضمن اتصالات الرئيس، والبند الثاني، تقرير الأمين العام، والمتضمن آلية متابعة قرارات المجلس.

كما تم تسمية علي خميس النيادي، لرئاسة وفدي منتخبنا المشارك في بطولة آسيا الثالثة لألعاب القوى للناشئين في هونغ كونغ خلال الفترة من 15 وحتى 17 مارس المقبل، والمشارك في بطولة العالم لاختراق الضاحية للرجال والسيدات في الدنمارك خلال الفترة من 27 وحتى 30 من الشهر نفسه.

وتسمية المستشار الكمالي والمعمري وسحر، لحضور فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى للرجال والسيدات خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبلين، والتي سيعقد على هامشها اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، وتشهد انتخابات الاتحاد الدولي للفترة المقبلة حتى 2021.