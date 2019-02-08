اتحاد المواي تاي يدشّن موسمه ببطولة الإمارات اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تنطلق في الثانية ظهر اليوم، بصالة نادي الجزيرة، بطولة الإمارات للمواي تاي (الملاكمة التايلندية) لموسم 2019، تزامناً مع عام التسامح، بمشاركة 181 لاعباً ولاعبة من 44 جنسية، يمثلون 35 نادياً ومركزاً من مختلف مدن الدولة.

والتي تختتم بعد غد الأحد، وجاء الإعلان عن انطلاقة البطولة، خلال مؤتمر صحافي صباح أمس في أبوظبي، بحضور ياسر سالم الساعدي نائب رئيس الاتحاد، وفهد خلفان العبدولي مدير إدارة الأنشطة، وعمر المرزوقي رئيس لجنة الحكام. وأكد ياسر سالم أن البطولة تشهد مشاركة قياسية، مقارنة بالموسم المنصرم، في ظل الطفرة التي تعيشها اللعبة قبل إكمال العام الثاني على إشهار الاتحاد، الذي نجح في تحقيق طفرة حقيقية، تجاوزت حدود الوطن، من خلال المشاركات الإقليمية والدولية، التي حقق خلالها أبطال الإمارات مراكز متقدمة، بجانب اكتشاف المواهب، دعماً للمنتخبات.