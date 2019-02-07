الشارقة تضع خطة استضافة «عالمية الإعاقة الحركية»

المصدر: Ⅶ الشارقة- البيان الرياضي

وضعت الشارقة خطة لوجستية متكاملة لاستضافة دورة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر- الشارقة 2019، بما يعكس الثقة التي وضعها الاتحاد الدولي للإعاقة الحركية والبتر، في دولة الإمارات، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، من خلال اختيار الإمارة لاستضافة الحدث، للمرة الثانية في تاريخها، خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، والمكانة الكبيرة التي وصلت إليها الشارقة على مختلف الصعد، لتكون هذه الدورة، التي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، محطة مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية، التي ستستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو في العام 2020.

لجان متعددة

وخصصت اللجنة المنظمة العليا للبطولة التي يتولى رئاستها الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، مجموعة من اللجان التي يتولى كلّ منها مسؤولية محورية خلال الحدث، فالدورة تمتلك لجنة لوجستية، ولجنة خدمات مساندة، إلى جانب لجان خاصة تتولى مسؤولية تأمين الوفود المشاركة بالمواصلات، ولجنة الأمن والسلامة التي يلقى على عاتقها دور مهم في توفير أعلى معايير الأمن والسلامة لضيوف الإمارة، ناهيك عن لجنة المتطوعين، خلايا النحل التي تتولى مسؤولية إسناد جميع اللجان وتقديم العون والمساعدة في شتى الأوقات خلال انعقاد الدورة.

ولأنها حريصة على راحة وأمن وسلامة ضيوفها، وضعت الشارقة المدينة الصديقة لذوي الإعاقة، تحت تصرّف المشاركين من وفود ولاعبين 7 فنادق عالمية الطراز، تتولى تقديم أرقى خدمات الضيافة، حيث راعت اللجنة المنظمة ضرورة أن تكون الفنادق قريبة من ملاعب وميادين المنافسات، وتمتاز باشتمالها على تجهيزات متطورة وشاملة تراعي ذوي الإعاقة، إضافة إلى خدمات الضيافة الكاملة.

خدمات النقل

إلى جانب ذلك، تم تأمين الوفود المشاركة بأسطول من الحافلات، تتولى مهمة النقل بشكل كامل لكل اللاعبين والمشاركين من أماكن إقامتهم في الفنادق إلى مكان انعقاد المنافسات والعكس، وذلك بالتعاون مع الناقل الرسمي للبطولة (مواصلات الشارقة)، حيث تم تجهيز جميع الحافلات لتناسب ذوي الإعاقة لتسهيل صعود اللاعبين ونزولهم.

وتتولى القيادة العامة لشرطة الشارقة تعزيز ومضاعفة معايير الأمن والسلامة للضيوف، حيث خصصت سيارة شرطة ستسير إلى جانب كلّ حافلة نقل لحماية اللاعبين، والتأكد من وصولهم إلى أماكن إقامة المنافسات بالوقت المحدد، إلى جانب مرافقتهم لأماكن إقاماتهم.

طواقم طبية

ووفرت اللجنة لضيوفها خدمات طبية طيلة أيام البطولة بالتعاون مع منطقة الشارقة الطبية، الشريك الداعم، حيث تم تأمين أماكن استضافة المباريات بسيارات إسعاف، ووحدات طبية متنقلة، إضافة إلى توفير فحوصات خاصة للكشف عن المنشطات والذي ستؤديه اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، كما ستقوم اللجنة المختصة بالتصنيف، بتصنيف اللاعبين الذين لم يتم تصنيفهم خصوصاً الذين لم يسبق لهم المشاركة في منافسات رياضية.

وتماشياً مع حرصها على توفير بيئة ملائمة لخوض المنافسات، استعدّ كلّ من «نادي الثقة للمعاقين»، و«نادي الذيد للرماية»، و«الجامعة الأميركية في الشارقة» لفعاليات الحدث، حيث تمّ تجهيز المضامير والملاعب والصالات بأعلى المواصفات العالمية المتّبعة على صعيد الألعاب البارالمبية لتكون جاهزة لاستقبال اللاعبين واللاعبات، فنادي الثقة للمعاقين قام مؤخراً بتجديد وتهيئة كاملة وشاملة لمرافقه وصالاته وملاعبه.