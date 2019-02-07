تعاون بين نادي أصحاب الهمم و«خيرية دبي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

وقع نادي دبي لأصحاب الهمم وجمعية دبي الخيرية أول من أمس، اتفاقية تعاون خيري يهدف لمد جسور التعاون بين الطرفين. ووقع الاتفاقية في مقر جمعية دبي الخيرية، ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وأحمد محمد مسمار أمين السر العام لجمعية دبي الخيرية، بحضور سناء البلوشي من إدارة الأنشطة المجتمعية في نادي دبي لأصحاب الهمم، وجمال شريف الخياط عضو مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية. حيث يعزز هذا التعاون تحقيق المصالح المشتركة بين نادي دبي لأصحاب الهمم وجمعية دبي الخيرية.

دروع تذكارية

وفي إطار الاتفاقية أهدت جمعية دبي الخيرية سيارة مخصصة لاستخدامات أصحاب الهمم، وتخلل الزيارة تبادل دروع تذكارية. وقد أثنى ثاني جمعة بالرقاد على دور جمعية دبي الخيرية، بما تقوم به من مساعدات خيرية ومشاريع إنسانية تدعم العمل الخيري الذي أصبح دستوراً في دولتنا الحبيبة، ونهجاً أسسه قادتنا وتتوارثه أجيالنا جيل بعد جيل لتكون الإمارات مركز الخير والعطاء في العالم.

وبدوره قال أحمد محمد المسمار إن الشراكة مع نادي دبي لأصحاب الهمم مهمة للغاية بالنسبة للجمعية، لأن دعم فئة أصحاب الهمم جزء لا يتجزأ من رؤيتنا في دعم جميع فئات المجتمع التي تحتاج للمساعدة، وأضاف أن أصحاب الهمم بدعم وتوجيه قادتنا قد صنعوا المستحيل وكسروا كل حواجز الإعاقة، واستطاعوا أن يحصدوا إنجازات كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، وهم يستحقون منا كل الدعم والمساندة.