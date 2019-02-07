الإمارات تحتفظ برئاسة البارالمبية الآسيوية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

اختارت الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الآسيوية، في اجتماعها الذي عقدته أمس بفندق إنتركونتيننتال فستفال سيتي بدبي، ماجد العصيمي، رئيساً لـ «البارالمبية القارية» لدورة جديدة «2019-2023»، ليحتفظ ابن الإمارات بهذا المنصب القاري الكبير بالتزكية، بعد نجاح المؤتمر وأعمال الجمعية العمومية.

ويتكون المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية خلال الدورة المقبلة، من: ماجد العصيمي رئيساً، وجانغ سوك (كوريا) نائباً للرئيس، وماسايوكي ميزونو (اليابان) نائباً للرئيس، وزاهو سوجيني «الصين» نائباً ثالثاً للرئيس بالتعيين، والدكتور عبد الرزاق بني رشيد (الإمارات) عضواً ورئيس منطقة غرب آسيا، وآسو مانابو (اليابان) عضواً ورئيس منطقة شرق آسيا، ورستم باباييف (كازاخستان) عضواً ورئيس منطقة وسط آسيا، وعمران شامي (باكستان) عضواً ورئيس منطقة جنوب آسيا، ومايكل برادو (الفلبين) عضواً ورئيس جنوب شرق آسيا، وناسنبات اويونبات (منغوليا) عضوة ورئيسة لجنة المرأة، وعبد الرحيم آل الشيخ (السعودية) عضواً، وكينج شوان (ماليزيا) عضواً، حيث عقد المجلس اجتماعه الأول في دورته الجديدة أمس.

ويعتبر ماجد العصيمي، أول عربي يحتفظ برئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية لدورتين متتاليتين، ليحقق «فارس الإرادة» إنجازاً للرياضة الإماراتية، بمحافظته على قمة الهرم القاري بالعزيمة والإصرار.

من ناحيته، وجّه محمد فاضل الهاملي، الشكر إلى «القيادة الرشيدة»، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على رعاية سموه هذا الحدث القاري المهم، مؤكداً أن وجود إماراتي على رأس الهرم الآسيوي، مكسب حقيقي لـ «أصحاب الهمم»، وأن نجاح الدورة البارالمبية الآسيوية التي أقيمت بجاكرتا أكتوبر الماضي، منح ابن الإمارات الثقة أكثر، من أجل الاحتفاظ بمقعد الرئاسة، بعد أن أثبت جدارته في الدورة الماضية.

وأعرب ماجد العصيمي عن فخره واعتزازه باحتفاظ الإمارات برئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية لدور جديدة، ووجود مقرها في دبي، مشيراً إلى أن احتفاظه بالمنصب ثمرة جهد كبير وعمل دؤوب، وثقة في النفس وفي المعاق، مؤكداً أن ثقة القيادة الرشيدة منحته الدافع لتحقيق الأهداف، وبلوغ الغايات، من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحكام الإمارات، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعم سموه.

توزيع الجوائز

قام سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، بتسليم شو ي يو من هونغ كونغ، جائزة أفضل لاعبة، في حين سلم طلال الهاشمي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، سيدات السلة الصينية، جائزة أفضل فريق، وقام محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، بتسليم محمد ردزوان من ماليزيا، جائزة أفضل لاعب، وقام سعود كرمستجي ممثل شركة مبادلة، بتكريم تتسو سوياما رئيس اللجنة البارالمبية اليابانية، وكرم فؤاد شيباني ممثل بنك الإمارات الوطني، مارتن شو ينج سكرتير عام اللجنة البارالمبية لهونغ كونغ، وحصل الإيراني ريزا جوزعاني على جائزة أفضل مصور، بينما نال الياباني يوكيو سيكي جائزة أفضل إداري، وحصدت الإيرانية هاجر سفرزاني جائزة أفضل لاعبة ناشئة.

تكريم

أقامت اللجنة البارالمبية الآسيوية أول أمس، بفندق إنتركونتيننتال فستفال سيتي بدبي، حفل جوائز التميز الآسيوي، بمشاركة رؤساء الوفود والرعاة، لتكرم ثماني فئات من أبناء القارة.