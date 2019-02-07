اتحاد الفروسية يكرم حكام التقاط الأوتاد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

كرم اتحاد الفروسية والسباق، الحكام المشاركين في الدورة الدولية، التي أقيمت على هامش بطولة كأس العالم الثالثة لالتقاط الأوتاد (أبوظبي 2018)، والتي شهدت مشاركة حكام محليين وحكام دوليين للترقية من المحلي للدولي، ومن الدولي للشارة الفضية، ومن الشارة الفضية إلى الشارة الذهبية، وشهدت الدورة مشاركة 46 حكماً محلياً ودولياً من مختلف الدول، شهادات المشاركة في الدورة التي استمرت فعالياتها على مدى ثلاثة أيام، استعداداً لتأهيلهم لحكام دوليين، وقام أديب عبد الكريم الحمادي المدير التنفيذي للاتحاد، بتسليم شهادات التكريم للحكم الدولي عبد الله محمد الشامسي، والحكم الدولي محمد صالح الحمادي، و للحكم الدولي مصطفى مفوضي، وتم خلال الدورة، التعريف بنظام وقواعد الرياضة، وبنود القانون المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، وتم إجراء اختبار تحريري مع نهاية الدورة، وكذلك رفع تقرير عن البطولة من قبل كل حكم مشارك، ويسعى الاتحاد الإماراتي للفروسية والسباق، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، من خلال هذه الدورة، إلى تأهيل عدد من الحكام في هذه الرياضة، حتى يكونوا قادرين على إدارة مختلف البطولات، سواء المحلية والخارجية، وعبّر اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس الاتحاد، عن سعادته بالارتقاء والتطور الذي تتجه إليه رياضة التقاط الأوتاد، وأشار إلى الرغبة العميقة لدى الاتحاد الإماراتي إلى تطوير ونشر هذه الرياضة المثيرة.