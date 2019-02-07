60 دراجاً مواطناً في ختام سباق السلم اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

يشارك 60 دراجاً من الهواة المواطنين، في الجولة الختامية للنسخة الثالثة لسباق السلم للدراجات الهوائية، الذي يقام بتوجيهات ودعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية «مِراس» و«دبي القابضة»، ويعد السباق الأضخم من نوعه على صعيد الجوائز المالية التي تبلغ 3 ملايين درهم موزعة على السباقات الثلاثة، بواقع مليون درهم للفائزين في كل سباق.

وتنطلق الجولة الختامية للسباق الذي ينظمه مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (المشتريات والتمويل)، في الساعة الثانية والربع ظهراً، وسيكون مخصصاً لفئة الهواة الإماراتيين، حيث تمّ توجيه الدعوة لجميع المشاركين في سباقات السلم بالنسخة الثالثة الذين تم انتقاء 60 متسابقاً منهم، سيتنافسون بنظام الفردي، إلى جانب التنافس بنظام الفرقي، وتم تقسيمهم إلى 8 فرق، وهي: شرطة دبي، شرطة أبوظبي، أس أس، إكسبو 2020، تريك دبي توب لاين، تورك، فريق الوثبة وربدان، وسيمتد السباق لمسافة 124 كلم وسط منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية الأكبر من نوعها، والتي تمثل 10٪ من مساحة دبي، ليواصل الحدث جهوده الترويجية في إبراز هذه المحمية كموقع أساسي ومهم لممارسة مختلف أنواع الرياضة، وتشجيع كل فئات المجتمع على جعل الرياضة أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وسعادة.

اكتمال التحضيرات

وقامت اللجنة المنظمة للسباق برئاسة عمير جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (المشتريات والتمويل)، وعضوية ماجد البستكي رئيس اللجنة الإعلامية، رامي النابلسي رئيس اللجنة الفنية والمالية، ومحمد الموسى رئيس اللجنة اللوجستية، بإنجاز التحضيرات تمهيداً لانطلاق السباق وفق أعلى وأفضل المعايير بما يواكب الدعم الذي يحظى به السباق.

وخصصت اللجنة المنظمة كوادر طبية وسيارات إسعاف متواجدة قريباً من المشاركين لتقديم المساعدة الفورية عند الحاجة، مع توفير 5 محطات على مسار السباق لتقديم المياه للدراجين، علماً إنه تم تخصيص سيارة للتنظيف تسير خلف موكب المتسابقين من أجل القيام بعملية تنظيف المسار بصورة مباشرة فور ختام المنافسات وعلى طول مسار السباق، كما سيتم تطبيق آلية التتبع الإلكتروني للمتسابقين وتخصيص تقنية «الفوتو فينش» لتصوير خط النهاية واعتماد النتائج النهائية للفائزين وفق أدق المعايير الدولية.

تنافس

وشهدت النسخة الثالثة لسباق السلم، تنافساً وندية كبيرة هذا الموسم، حيث شارك في السباق الأول 60 متسابقاً من الهواة الإماراتيين الذين تنافسوا على جوائز المليون درهم، فيما تم تخصيص السباق الثاني للمحترفين والنخبة بمشاركة الإماراتيين والأجانب المقيمين ومتسابقي دول مجلس التعاون الخليجي بمجموع تجاوز 80 متسابقاً، ليكون الموعد الأخير في السباق الثالث المخصص للهواة الإماراتيين الذين سيعودون مرة أخرى وسط توقعات بمنافسة قوية للصعود على منصة التتويج في ضوء الأرقام المميزة التي تم تسجيلها سابقاً، وستقوم قناتا دبي وأبوظبي الرياضيتان بنقل منافسات السباق على الهواء مباشرة، إلى جانب التغطية المباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الفيديو والصور وعرض النتائج أولاً بأول.