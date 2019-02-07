راشد المعلا يشهد «مهرجان أم القيوين للهجن»

المصدر: Ⅶ أم القيوين - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، سباقاً للهجن العربية الأصيلة، ضمن مهرجان أم القيوين الـ 14 لسباقات الهجن العربية الأصيلة. كما شهد السباق الذي أقيم في الفترة المسائية أمس، بميدان اللبسة بأم القيوين، عدد من الشيوخ وأبناء القبائل، إلى جانب محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي. واشتمل السباق على 11 شوطاً للإيذاع للشيوخ / أبكار محليات ومهجنات وجعدان مفتوح، وجعدان محليات ومهجنات، ولمسافة 6 كيلومترات.

وأسفرت نتائج السباق في الشوط الأول عن فوز «اغناضة» للشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، والمضمر أحمد خلفان بالصايغ المزروعي، بينما فاز بالشوط الثاني «سمحة» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، والمضمر أحمد خلفان بالصايغ المزروعي، وبالشوط الثالث «صنديد» لهجن النايفات، والمضمر فهيد محمد بليشان العجمي.

أما الشوط الرابع، فكان من نصيب «شواهين» لمعالي الشيخ محمد بن بطى آل حامد، والمضمر مختار بن أحمد، في حين فاز بالشوط الخامس «شاهين» لند الشبا، والمضمر سالم بن سعيد، بينما فاز بالشوط السادس «الناوي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمضمر أحمد بالرشيد السويدي، والشوط السابع «الظبية» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، والمضمر أحمد خلفان بالصايغ المزروعي، وفي الشوط الثامن، فازت «لهبيبة» للدكتور الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والمضمر أحمد خلفان بالصايغ المزروعي.

وقام سمو ولي عهد أم القيوين، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى من كل شوط، وتسليمهم مفاتيح السيارات.

كانت الفترة الصباحية قد شهت إقامة سباق للهجن العربية الأصيلة، ضمن المهرجان تضمن 17 شوطاً للإيذاع للجماعة، أبكار محليات ومهجنات، وجعدان مفتوح، وجعدان محليات ومهجنات ولمسافة 6 كيلومترات.

وأسفرت نتائج السباق في الشوط الأول عن فوز «بشاير» للسيد عبد الله مسلم الجنيبي، بينما فازت بالشوط الثاني «منصورة» للسيد أحمد عبد الله الرميثي، في حين كان الشوط الثالث من نصيب «نبراس» للسيد محمد سهيل بن عويضان العامري، بينما نالت الشوط الرابع «حشيمة» للسيد عمران محمد بن مرحومة العامري، والشوط الخامس «الظبي» للسيد محمد سالم بن كردوس العامري.

أما الشوط السادس، فكان من نصيب «الشرس» للسيد مبارك بن منيف مطر المنصوري، والشوط السابع لـ «وضاح» للسيد مبخوت سالم مبخوت المنهالي، والشوط الثامن «اليافل» للسيد حمد بن محمد عمران الكتبي، والشوط التاسع «لاهايب» للسيد أحمد راشد بن سيف البلوشي، والشوط العاشر «شايم» للسيد خليفة سعيد الكتبي.

وفي نهاية السباق، تم تتويج الفائزين بالمركز الأول، من الشوط الأول إلى العاشر، وتسليمهم مفاتيح السيارات من اللجنة المنظمة للمهرجان، فيما حصل الفائزون من الشوط الحادي عشر إلى السابع عشر، على جوائز نقدية.