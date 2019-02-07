«أبيض السلة» يتأهل لربع نهائي دولية دبي

المصدر: Ⅶ دبي - ياسر قاسم

تأهل منتخبنا الوطني لكرة السلة للدور ربع النهائي في بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الثلاثين بعد فوزه مساء أمس على فريق الجامعة الاميركية دبي بنتيجة 64-52 ليضمن آخر البطاقات المؤهلة لهذا الدور من المجموعة الاولى فيما ودع فريق الجامعة الامريكية البطولة من الدور الاول. وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتختتم بعد غد السبت في صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي بالنهدة،

وكان منتخبنا الوطني قد تلقى الخسارة الثالثة على التوالي أول من أمس، حيث أخفق أمام فريق الهومنتمن اللبناني وانهزم بنتيجة 85-76. في حين ودع المنتخب الأردني المنافسة، بعد خسارته الرابعة على التوالي وكانت ثقيلة على يد فريق سلا المغربي بنتيجة 100/‏‏‏‏‏80، أما الرابح الأكبر في الجولة قبل الأخيرة من الدور الأول، فكان فريق مايتي الفلبيني حيث واصل انتصاراته في آخر مبارياته وتغلب على الوحدة السوري 85-81، ووفقاً للنتائج المسجلة حتى الآن، تأهل للدور ربع نهائي من المجموعة الثانية كل من الرياضي وبيروت اللبنانيين وسلا المغربي والنفط العراقي، ومن المجموعة الأولى مايتي الفلبيني والهومنتمن اللبناني والوحدة السوري، وبقي المقعد الأخير محصوراً بين منتخبنا الوطني والجامعة الأمريكية بدبي.

ربع النهائي اليوم

وتقام اليوم الخميس مباريات الربع نهائي «4 مواجهات»، حيث يلتقي مايتي الفلبيني متصدر المجموعة الأولى مع الخاسر من مباراة سلا والنفط العراقي بينما ينتظر الرياضي أو بيروت الفائز من مباراة الإمارات والجامعة الأمريكية، فيما يلتقي ثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى على أن تتأهل الفرق الأربعة الفائزة إلى الدور نصف نهائي الذي سيقام غداً الجمعة.

وأبدت الوفود الإعلامية من خارج الدولة، إعجابها بمبادرة إطلاق «نسخة التسامح» على البطولة، وأكد موفدون من دول عدة أن البطولة تعتبر «سوبر ليج عربي» خاصاً لما تتميز به جماهيرية لا تتوفر في أي بطولة للعبة في الشرق الأوسط، إضافة لكونها تضم نخبة الفرق العربية في آسيا وأفريقيا، وزاد من قوتها هذا العام وجود فريق فلبيني صاحب مستوى مميز وجماهيرية لافتة للأنظار، وأثنوا على المجهودات التي يقوم بها اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي في وصول البطولة لهذا النجاح.

تجاوب جماهيري مع حملة «#التزامكم_سعادة»

حرصت مبادرة «التزامكم سعادة» على التواجد في بطولة دبي الدولية للسلة، ضمن سعي شرطة دبي لمواصلة نشر مبادرتها الهادفة للتوعية بالتزامات الجمهور الرياضي، التي ينص عليها الفصلان الرابع والخامس من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014، بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضة، وحرصت شرطة دبي على توزيع نشرة أنيقة باللغتين العربية والإنجليزية على الجمهور في جميع المباريات بالإضافة للتعريف بالحملة من خلال اللافتات داخل الصالة، وقوبلت المبادرة بتجاوب وإعجاب كبيرين لدى الجمهور، الذي ظل يحرص على متابعة البطولة بأعداد كبيرة تفوق الـ 5 الآف شخص في بعض المباريات.