شراكة صحية رياضية لـ«أبوظبي البحري» ومستشفى السلامة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي، وقع النادي صفقة شراكة صحية مع مستشفى السلامة ليصبح المستشفى بذلك الشريك الصحي والمسؤول عن تأمين عناصر الأمن والسلامة لكل سباقات النادي المحلية خلال الموسم الحالي. ووقع الاتفاقية من جانب النادي سالم الرميثي مدير عام النادي، وخالد سالم العدوي الرئيس التنفيذي في مستشفى السلامة، وأكد الرميثي مدير عام النادي، أن هذه الشراكة تأتي لكي تكون امتداداً للنجاح الذي يحققه النادي في توطيد أواصر التعاون مع كافة المؤسسات.